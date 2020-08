0

La Voz de Galicia Cartas al director

30/08/2020 05:00 h

Si los niños van al cole, ¿por qué no abre Hacienda?

Desde que se anunció la vuelta al colegio, me da vueltas una pregunta en la cabeza. Si los colegios van a ser tan seguros, ¿por qué no lo van a ser las oficinas de la Seguridad Social, Hacienda y demás organismos? Los niños vuelven al cole, pero yo sigo haciendo llamadas interminables para pedir una cita, me siguen diciendo que realice mis trámites vía Internet o correo electrónico (disponga de él o no) con la consecuencia que acarrea a cualquier ciudadano el realizarlo fuera de plazo o el no realizarlo.

Si los niños pueden ir al colegio, lo lógico es que todas las administraciones públicas y servicios de atención al ciudadano funcionen ya como debieran ¿o no? Bueno, era solo una pregunta. Cristina Ageitos.

No me llames perro, que solo soy hombre

Con esta misiva, prescindiendo por un momento, al menos, de todas las noticias sobre el coronavirus, o como demonios se llame, quiero resaltar las virtudes de los animales y, en este caso, quiero referirme a los perros, txacurras, cans... Qué mejor que comenzar esta exposición con una frase ya muy conocida: «No me llames perro, no merezco tan alto calificativo, solo soy un ser humano». O: «Todos los niños deberían de tener un perro y una madre que les deje tener uno».

Si alguien se cree que me insulta llamándome perro, txacurra o can está muy equivocado y a ese alguien le digo que mida sus palabras porque es seguro que ese alguien no le llega ni a las pezuñas de estos animales, tan apreciados por la mayoría. Pío Pedreira. A Coruña.

Vuelve la petanca

Sin ninguna clase de ayuda y patrocinio municipal, solo con empeño, ahínco y sacrificio, Chavi, un exjugador profesional en Cataluña, ha logrado reunir a un selecto grupo de amigos aficionados a la petanca; la mayoría, exemigrantes de Francia, donde es un deporte muy popular del que existen distintas competiciones y ligas a nivel local, regional y nacional. Todas las tardes compiten en la plaza nueva de Brañas, bajo la atenta mirada de varias personas que comentan esta o aquella jugada. Ya han disputado varios encuentros contra otras agrupaciones y clubes de Dubra, Vigo, A Coruña… y no les ha ido mal del todo.

Cada día que pasa, esta pequeña colectividad lúdica y deportiva va haciendo nuevos jugadores, pues ya conforman varios equipos que están compitiendo en la pista y algún que otro suplente que, bien ha llegado tarde o no tiene sitio y no puede jugar.

Tiempo, y paciencia, ha necesitado Chavi para que el señor alcalde adaptara un trozo de terreno de dicha plaza para poder disfrutar, todas las tardes y las mañanas de los domingos, de tal práctica deportiva, a la que debe de estar muy agradecido, pues lo que no han conseguido los servicios sociales, pedagoga, psicóloga y abogada lo ha hecho la petanca: convivencia, relación social, inclusión, comunicación, participación y adaptación de estos inmigrantes marroquíes.

Es un deporte totalmente desconocido que se está superando en aficionados y jugadores, en donde un lance del más novato jugador puede resolver de manera definitiva toda una partida. Y ahí estriba la alegría de la victoria o la pena de la derrota entre el asombro, la estupefacción o la sorpresa y el disgusto y contrariedad del perdedor. José Rodríguez Gómez. Negreira