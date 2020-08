Economía, virus y política

0

La Voz de Galicia Fernando Salgado

10/08/2020 18:31 h

L a economía, atrozmente devastada por la pandemia, será el escenario de la confrontación política el próximo otoño. A la vuelta de la esquina, apenas se hablará de otra cosa. La marcha del rey emérito y el amago de reabrir el debate monarquía-república, por más papeles que Podemos o los nacionalistas registren en el Congreso, será solo un desvaído recuerdo del pasado. El contencioso catalán y la prometida mesa negociadora, salpicados con noticias sobre los presos del procés, quedarán aparcados y ocultos hasta que se levante el telón de las elecciones autonómicas. Las sesiones de circo duran hasta que el estómago reclama su ración de pan y, solo una vez satisfecho, volvemos a la función de noche.

El avispado lector me reprochará un olvido intencionado: el maldito virus, que sigue ahí, agazapado, esperando a que nos despojemos de la mascarilla durante la fiesta de exaltación de la amistad para continuar multiplicándose. No lo he olvidado, porque seguimos con el miedo en el cuerpo y porque el covid lastra la reconstrucción del edificio que dinamitó. Pero mucho me temo que ha pasado a ser la segunda de nuestras preocupaciones. En marzo, en aras de la salud, sacrificamos la economía: paralizamos fábricas, cerramos comercios y negocios y confinamos a los consumidores. Agotamos toda la munición. Hoy, por más que nos amenace una segunda oleada, sería letal una nueva parálisis. Hay que convivir con el monstruo, a la espera de que alguna vacuna le aseste la estocada definitiva, para no morir de inanición o de hambre.

La economía toma el mando. Así parecen comprenderlo las principales fuerzas políticas. El estómago y el bolsillo ocuparán el centro del debate en el otoño. Será el caballo de batalla de la oposición contra un Gobierno que, en palabras de Pablo Casado, «lidera la destrucción económica en Europa». Será la prueba de fuego para un Gobierno de coalición, no siempre bien avenido, que sigue en pie tras haber superado la primera arremetida de la derecha.

Las fuerzas están desplegadas para la gran batalla que se avecina: los Presupuestos Generales del Estado. De su aprobación depende la pervivencia de la legislatura. Sánchez tiene mejores cartas que antes de la pandemia para sacarlos adelante, aunque el éxito no está garantizado. Puede contar con los trece votos de Esquerra Republicana o, alternativamente, con los diez de Ciudadanos. El apoyo de Arrimadas, en su caso, desagradará al PNV y soliviantará a Unidas Podemos, pero no habrá ruptura. Los desmarques de Pablo Iglesias, como en la crisis de la Casa Real, están controlados: el 90 % de sus votantes, según la última encuesta, no quieren abandonar el Gobierno. Hace mucho frío fuera.

Pero hay más. Dudo de que, en esta ocasión, el PP opte por rechazar de plano los Presupuestos. ¿Entenderían los ciudadanos que bloquease el canal, supervisado por Bruselas, por el que deben llegar 140.000 millones de los fondos europeos? ¿Se atreverá Casado a emular al ínclito Montoro cuando dijo aquello de «que caiga España, que ya la levantaremos nosotros»?