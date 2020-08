«Tengo 72 años y obligar al uso constante de la mascarilla es una irresponsabilidad»

0

10/08/2020 05:00 h

Mascarillas

Ayer, paseando por la alameda sola y cuando a mi alrededor no se veía a nadie, pasó un coche de la policía con un agente con la ventana abierta y sin mascarilla. Me señaló y me ordenó con imposición que me pusiera la mascarilla que yo, aprovechando el momento de falta de gente a mi alrededor, llevaba en la mano. Al mismo tiempo pasó a unos metros un joven corriendo sin mascarilla, al cual no le llamó la atención porque se supone que respeta la norma. Con mis 72 años me siento discriminada, quizá si pudiese correr podría ir con mi boca y mi nariz al descubierto sin tener que aguantar la sequedad y el moquillo que me produce en la nariz la mascarilla durante mucho tiempo.

¿De verdad creen ustedes que a un joven, porque esté haciendo ejercicio en la alameda, se le debe permitir ir sin mascarilla, cuando si estuviese tranquilamente paseando o sentado tendría que tenerla puesta? Luego diremos que los jóvenes no son solidarios y que hacen sus reuniones sin mascarilla.

Dejen de dar ordenes incoherentes y exageradas porque acabaremos todos creyendo que nos están tomando el pelo. Y fuera miedos, empiecen desde las instituciones a dar seguridad con imposiciones coherentes en las que todos podamos creer. El miedo utilizado como medio es destructivo.

La obligación del uso constante de la mascarilla es una irresponsabilidad. Tengo 72 años y si me obligan a estar con ella desde que salgo de mi casa hasta que entro de nuevo a ella, sin más razón que la de estar en la calle mientras la gente joven corre a mi alrededor sin ella, prefiero no salir. Si es eso lo que pretenden seguro que lo van a conseguir. Pero dejen de aislarnos más, que bastante tenemos con tener que vivir la mayoría de nosotros solos. Josefa Costa García.

Aparcamiento en zonas protegidas

Este verano, pasando mis vacaciones en la zona de Ferrol, pude contemplar cómo el aparcamiento de vehículos y autocaravanas está completamente descontrolado. Ya no solo es que se aparca donde se quiera, sino que se hace en zonas protegidas. He podido observar decenas de vehículos aparcados y destruyendo el ecosistema de zonas que están catalogadas por la Xunta de Galicia como Rede Natura 2000, Zona de Especial Protección de la Costa y Zona de Especial Protección de las Aves. No sé cuántas figuras de protección hacen falta para que esta sea efectiva y no una simple declaración oficial. No hay señalización, no hay vigilancia y no hay sanciones y esto, me parece a mí, corresponde no sólo a la policía local en los ayuntamientos con competencias de medio ambiente, sino también a la Xunta de Galicia, que es la institución responsable del cuidado y gestión de esos espacios. Por otra parte y ya que el turismo es uno de los sectores económicos de futuro para Ferrolterra, ¿por qué no se obliga a las autocaravanas a estacionarse en cámpings o lugares de pago? ¿Por qué pueden estacionarse durante semanas en aparcamientos públicos sin aportar nada a la comunidad de la que se sirven y utilizan sus servicios públicos? Creo que queda mucho por regular en este aspecto. Pablo García Rivas. Calviá (islas baleares).

Un distinción honorífica

Probablemente ya habrá pensado en ello el eficiente ministro del Interior. Pero si así no fuera, propongo una distinción honorífica para el (o los) responsable del dispositivo policial que, desde Madrid, se desplazó a A Coruña para capturar al peligroso capitán del Deportivo. Gracias a la hazaña de haber abortado el intento, nunca sabremos con certeza de lo que nos hemos librado. Pero es de suponer que de algo muy gordo. Pues no podemos ser tan simples como para pensar que detrás de ese «paripé» con el que Bergantiños calificó el partido contra el Fuenlabrada no se escondía algún mensaje cifrado de alcance incalculable para los profanos. Manuel García Castro. A Coruña.