Debate: «Considera axeitadas as medidas previstas para o inicio do vindeiro curso escolar en Galicia?»

A necesidade de adaptar os centros educativos á nova realidade imposta polo covid-19 levou a Xunta a establecer un protocolo con medidas que recibiron fortes críticas. Desde as asociacións de padres lamentan que no se contara con elas á hora de deseñar o novo escenario que empezará a aplicarse en setembro, mentres que os directores de colegios públicos estiman que cada centro terá unhas necesidades diferentes e apostan por potenciar a formación en informática e TIC.

Tan grave como isto é a pretensión de volver a sistemas de educación a distancia que a corentena do estado de alarma demostrou inviable, un desastre sen paliativos en termos educativos, e completamente contraproducente nas etapas da educación infantil e educación obrigatoria. Sen mencionar o non resolto problema da universalidade de medios informáticos e acceso a redes das familias e docentes. Unha comisión covid-19 formada só por profesores salta por riba das competencias dos consellos escolares, máximos órganos de xestión dos centros. Os servizos complementarios vense comprometidos polas medidas do protocolo e non serán universais, aínda tendo dereito a elo, como no caso do transporte escolar. As actividades extraescolares serán decisión da comisión covid e de que un ANPA asuma responsabilidades sobre saúde pública que non lle corresponden. O protocolo non di unha palabra sobre que facer con rapaces que teñen un risco elevado polo covid-19 e non poden ser escolarizados no centro. As familias poden ser confinadas ata 45 días sen ningún tipo de reflexión sobre a conciliación familiar e laboral e sen que se propoña facer probas diagnósticas para acortar estes prazos... Un protocolo perigoso e inaceptable.

Dito esto, o protocolo covid-19 para o curso 2020-21 simplemente é inaceptable. Para comezar nace sen o menor diálogo coas familias, que son a razón de ser e o núcleo do sistema educativo. Cómo pensa a Consellería de Educación convencernos de que o sistema educativo será seguro se nin siquera chama aos seus representantes, non xa para negocialos antes de promulgar o protocolo, senón para explicarllo e escoitar as súas dúbidas?

Apandemia na que estamos inmersos derrubou innumerables certezas e construcións sociais postas en pe ao longo destes anos, e está sendo especialmente cruel co sistema educativo e coa conciliación familiar e laboral, a actividade económica e os recursos das familias. Corresponde ás administracións dispoñer os recursos e as normas que permitan recuperar o exercicio destes dereitos. Todos somos conscientes das dificultades. Como entidades que xestionamos partes do sistema de conciliación que tiñamos en funcionamento sabemos das contradiccións que o equilibro entre ofrecer os servizos e garantir a seguridade implica e das concesións que nun e noutro ámbito deberán facerse para tratar de paliar as consecuencias da pandemia.

As TIC non poden ter un tratamento secundario

Na etapa da educación infantil e primaria a volta ao colexio faise imprescindible que sexa de maneira presencial, por mor de moitas razóns, entre outras podemos pensar no factor socialízante que ten a escola, e outro podería ser a falta de autonomía que ten un alumno nestas idades, onde o acompañamento do mestre faise fundamental e necesario. Esta pandemia fai que teñamos que artellar a maneira de paliar isto sen que se poña en situación de risco a saúde do alumnado, por elo a necesidade de establecer un plan de actuación ao contesto covid-19 é fundamental. A Administración estipula unhas medidas, de diversa índole que ten que levar implícito dito plan de actuación, e as direccións dos centros temos a responsabilidade de establecelo, cada un no seu centro, dado que cada dirección é coñecedora da casuística que ten no seu colexio, e ditas casuísticas non son iguais en todos. Algunhas destas medidas xa as trasladabamos as direccións aos nosos claustros a finais do mes de xuño, diante da inminente chegada dun novo curso escolar, como pode ser o feito do emprego da aula virtual do centro.

As direccións levamos moito tempo demandando liberdade de decisión, e agora a temos, certo é que nun momento moi complicado, pero temos diante de nos un gran reto, e sabedores tamén de que temos o respaldo da Administración, posto que esta será coñecedora da nosa maneira de actuar.

Unha das lecturas que temos que facer neste contesto do covid-19 é a importancia das TIC nos centros. As TIC xa non pode ter un tratamento meramente secundario. É fundamental, tanto para mestres como para alumnos, o coñecemento e aprendizaxe da informática. Fai anos que o vimos dicindo, por elo é preciso, aínda que o ensino sexa presencial, profundar neste campo, como de feito así o protocolo covid-19 o establece. A informática debería estar integrada como materia que forma parte do currículo na educación primaria.

É de vital importancia, nestes difíciles momentos que estamos a vivir pola covid-19, que rememos todos na mesma dirección, tanto administracións, sindicatos, mestres, ANPAS, etcétera. Son momentos nos que todos temos que arrimar o ombro e deixar nun lado os ideais políticos de cada un poda ter.