«Simón, te atreviste a decir lo que todos pensamos»

30/07/2020 05:00 h

El líder

Por simplificar, el líder es aquel que da ejemplo y genera negocio. Nuestro líder no da mucho ejemplo, no resuelve los conflictos entre sus equipos y no es capaz de llegar a acuerdos con terceros. No señala con solvencia cuál es el camino, cuál es la estrategia, hacia dónde vamos. Dedica esfuerzos a cosas que no aportan, además de tener socios que nos desvían del objetivo de ser un país mejor (convivencia, bienestar, proyecto común y riqueza).

En cuanto a generar negocio/riqueza, no tenemos los cimientos adecuados, no hay química con el sector empresarial. Tenemos desde hace años la educación peor valorada de Europa y no hay suficientes vocaciones STEM. Además de ser incapaces de reducir la Administración, de hacerla más eficiente, de eliminar duplicidades… en un país que gasta más que lo que ingresa y debe la intemerata. Ni una sola acción en este sentido en años.

Tenemos que diferenciarnos del resto de países, hay que anticiparse, es parte de la estrategia. España es imbatible en turismo (el peso del PIB directo e indirecto es brutal, así como el empleo que genera). Este líder, este Gobierno, no ha sido capaz de entre otras cosas de exigir test PCR a la gente que llega de países no Schengen, ni de lanzar señales positivas al exterior, ni de llegar a acuerdos con los países emisores. Hemos tenido meses para planificar y ejecutar.

Anestesiados por los ERTE y con empresas en situación límite, nos queda la esperanza de que este futuro incierto y sombrío lo saquemos adelante gracias a empresarios, trabajadores y ciudadanos de a pie. Alejandro Pons Forcades. Gandarío (Bergondo).

Simón, el ángel caído

Te colaste en nuestros hogares y te hiciste un hueco en cada uno de ellos. Primero te pusieron un plato, eras uno más de la familia. Y a medida que iba creciendo tu popularidad pusimos la primera piedra y construimos toda una iglesia donde los fieles te adorábamos. Ahora te bajan del altar porque, siguiendo la línea del relato al que nos tenías acostumbrados, te atreviste a decir lo que todos pensamos: cómo son los gobernantes ingleses y su prole. Y por eso ahora destruimos tu templo y te arrojamos para siempre de nuestras vidas, para ser confinado en el olvido por aquellos que fueron tus devotos. Ciegos de conveniencia, porque ven en ti las mentiras de los otros.

Europa entera miente. Inglaterra tiene peores datos que España. Italia, Francia, Bélgica, Alemania... nos van a la par. Y maquillan sus datos. Pero, cómo hacer ver a los ignorantes, a los que se les va la vida discutiendo en favor de su equipo político, que el bien de España no se juega en un partido de fútbol. Que es mucho más serio y que da igual el político que nos presida si lo que busca es lo que todos buscamos: el bien de nuestra querida España. Cómo decir que no es Simón el que miente, pero que si lo hiciera para salvar nuestra economía, además de la salud, estaría casi seguro bien mentido.

Europa miente, y mucho. Pero aquí, en lugar de defender lo nuestro e ir en contra de los países que nos vetan, lo que hacemos es una guerra civil. Pelear entre nosotros destruye más que cualquier guerra que nos declaren los países que nos envidian y nos vetan.

La primera víctima de esta guerra nuestra, el primer mando en caer eres tú, Simón. Luego vendrán otros. Porque unirnos ante y contra el enemigo extranjero no va en nuestros genes. Xiana del Cabo.

Descenso del Dépor

Por mucho que nos duela, el Dépor no merece quedarse en Segunda después de la temporada tan desastrosa que hizo. Además, aunque le den los tres puntos del partido contra el Fuenlabrada tampoco se salvaría, ya que Lugo, Albacete y Numancia ganaron sus partidos y quedaron por delante, y, aunque el que no llora no mama, creo que esta vez no tiene razón. María Sobrino.