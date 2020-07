0

27/07/2020 05:00 h

¡Al fin Europa!

A pesar de las naciones europeas egoístas y sectarias —semiparaísos fiscales que canalizan beneficios empresariales, que tributan mucho menos y una vez blanqueados viajan a islas caribeñas, causando un inmenso agujero recaudatorio, estimado en unos 34.000 millones anuales, al resto—, que no creen en el proyecto común y solo pregonan su ideología neoliberal y su derecho a pertenecer a un club que permite el libre comercio y circulación de capitales, la Comisión ha cumplido con lo que establece su artículo 222 referente a la «actuación conjunta con espíritu solidario para prestar ayuda a otro país que sea víctima de una catástrofe natural o de origen humano». Así, por fin, se ha logrado un acuerdo satisfactorio para lograr la recuperación de los 27 que debería significar el renacer de una UE fiel a sus principios fundacionales. Y los países que no se sumen a esta causa, o no estén dispuestos a defender los valores recogidos en el Tratado de la Unión, deberían repensarse su permanencia. Miguel Fernández-Palacios Gordon. Madrid.

Accesos a la playa de Doniños

Soy usuaria de la playa de Doniños, a la que acudo prácticamente todos los días, cuando el tiempo lo permite, y quiero manifestar mi malestar por lo difícil y peligroso que resulta el acceso a dicha playa al pasar por la aldea de Outeiro. Este vial es muy estrecho, no tiene acera en muchos tramos, las casas están pegadas a la carretera existen varios cuellos de botella que obligan a detenerse a uno de los vehículos que se cruzan. Eso por no hablar del peligro real que existe para los peatones que se atreven a salir de sus casas, o los constantes atascos que se producen tanto a la ida como a la vuelta de la playa. No comprendo cómo este arenal, el más concurrido de Ferrol, carece de accesos seguros, dado que existen otras posibilidades como la carretera de San Xurxo, que apenas tiene viviendas. Pediría a las autoridades responsables que dedicaran tiempo a intentar solucionar este problema. Marta García. Ferrol.

Intentar ahogar a la concertada

Es muy importante que no olvidemos que sin la enseñanza concertada el sistema educativo español no podría en la actualidad satisfacer la demanda de puestos y dar cumplimiento al precepto constitucional de la libertad educativa. El Gobierno no pretende eliminar de forma directa esta oferta educativa, implantada, por cierto, bajo un Gobierno socialista. Lo que está haciendo es intentar ahogarla para reducir poco a poco su presencia en el conjunto del sistema educativo. Un proceso inaceptable que atenta contra la libertad de educación consagrada por nuestra Constitución y esencial para una convivencia social armónica. Jesús Martínez Madrid. Gerona.

Manifestaciones absurdas

La actriz Anabel Alonso arremete contra los toreros, en su mayoría modestos como banderilleros o picadores, abocados a la ruina ante la falta de espectáculos y con ello privados de su trabajo. Tienen el mismo derecho que los demás a ser ayudados en las cuantías que les corresponda, máxime cuando en su mayoría son autónomos que cotizan o bien dependen de un empresario, trabajadores al fin y al cabo. ¿Acaso el teatro y el cine no reciben subvenciones, no cobráis el paro cuando no actuáis? Ángel Santamaría Castro. Bilbao.