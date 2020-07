0

La Voz de Galicia César Casal

16/07/2020 12:09 h

El rey Felipe VI brilló en su papel. Recordó a los fallecidos y subrayó que «España ha dado una lección de inmenso valor». No dio por superada la pandemia y pidió salir de la crisis con respeto y entendimiento. Enmendó al presidente del Gobierno, que ha dado por superado el episodio con la salida del confinamiento. No hemos ganado todavía ninguna batalla. El virus sigue aquí. Las palabras de Sánchez chocan con los hechos. En la calle se vive otra realidad: la inseguridad continúa. Brotes, brotes, brotes. Hay otro error que duele. El funeral de Estado se celebra sin que haya un número cierto por el que doblan las campanas. Aún no sabemos cuántos muertos hubo en los hospitales. Cuántos muertos hubo en las residencias. Aún no lo sabemos. Cuántos muertos hubo en las casas entre nuestros mayores solos. Aún no lo sabemos. Cuántos muertos hubo entre el personal sanitario. Aún no lo sabemos. Las cifras oficiales colisionan con las del Instituto Carlos III, las de la Seguridad Social o con la fría y concluyente estadística de mármol del INE. Los números no casan. Para respetarnos como país tenemos que contar hasta la última víctima. Falta mucho por hacer. Es necesario no bajar la guardia, que los jóvenes no se crean inmortales, o volveremos al golpe de un confinamiento.