«El VAR le quita toda la gracia al fútbol»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Cartas al director

12/07/2020 05:00 h

Gracias

Hace pocos días pasamos por la experiencia más dura y mortificante de nuestras vidas: tener que parir sin vida un hijo de 37 semanas de gestación. Os podéis imaginar la cantidad de dolor, desconsuelo, angustia y también la rabia que sentimos en estos momentos por tamaña injusticia. Lamentablemente, una parte muy grande de estos sentimientos que llegaron de repente se quedarán para siempre.

Las causas del fallecimiento en el vientre materno de este niño completamente formado, con todas las revisiones, informes de ecografía y analíticas perfectas… no las sabemos por ahora. Esperamos conocerlas una vez se realice la necropsia y las docenas de pruebas que realizaron del proceso.

Pero esta reflexión no es solo de dolor, sino también de gratitud. Porque si el trago fue muy duro, sería aun mucho peor si no hubiésemos contado con la profesionalidad, calidad humana y trato inmejorable de todo el departamento de obstetricia del Hospital Clínico de Santiago, encabezados por la doctora Isabel Freiría. Sería imposible nombrar a todas las profesionales que nos ayudaron, consolaron y atendieron durante estos días, como ginecólogas, matronas, enfermeras, auxiliares… A todas ellas muchas gracias. Nos hacéis sentir orgullosos de que lo mucho que cuesta la sanidad pública en realidad lo vale hasta el último céntimo con personas como vosotras. A. L. A. y J. M. A. F. Santiago.

El VAR y el Madrid

Por mucho que lloren los culés, la Liga no se la regala el VAR al Madrid, sino que la pierde el propio Barcelona por su incapacidad para superar a equipos a los que tenía la obligación de vencer en buena lid. Ahora bien, lo que está quedando muy claro es el error en que incurrimos los ingenuos que pensábamos que el VAR iba hacer justicia y, por tanto, perjudicar a los grandes. Eso solo ocurrió al principio, hasta que don Florentino puso a cada cual en su sitio. Ahora, quienes manejan el VAR lo tienen muy claro: si hay revisión es que hay dudas. Y si hay dudas hay que ver cada lance hasta que aparezca algo que justifique la predeterminada decisión: no molestar al Real Madrid. Se trata de un club señorial que jamás se queja de las decisiones arbitrales… mientras sigan así.

¡Ah!, y el VAR, además de demostrar que solo sirve para reírse de los incautos, le quita toda la gracia al fútbol. Ahora no se puede celebrar un gol, porque viene el VAR y te lo quita de los fuciños, como diría el gran Arsenio. Manuel García Castro. A Coruña.

Ni nueva, ni normal

Es genial cumplir años. Con la que está cayendo viene a ser una suerte y un privilegio. Pero malamente se pueden celebrar. El 12 de julio del 2020 será un día que recordaremos, ya que no se pueden soplar las tradicionales velas pidiendo deseos. Aunque se hará mentalmente, porque el virus carece de poder para atacar ilusiones. Por ahora. Así que el deseo de este año, sin soplado de velas, es que ganen los políticos con vocación, las personas entusiastas, esas que realmente trabajan para mejorar las cosas, que tienen la capacidad y el gusto de luchar por conseguir el bienestar de la gente, por alentar con hechos, no con discursos, un futuro prometedor para nuestros jóvenes y un proyecto de vida a largo plazo pensando en las futuras generaciones. En este cumpleaños no se sopla. Las mascarillas de calidad no dejan apagar velas, o eso dicen. Un trocito de tarta estirando bien el brazo para comer a dos metros. ¿Nueva normalidad? Ni es nueva ni es normal. Solo realidad. M. J. Vilasuso. As Pontes.

Okupas en Doctor Fleming

Llevo un tiempo viviendo en esta calle; de barrio obrero, digna. En tres meses hablo con las cajeras del súper, visito a amigos que habitan al lado y me tomo una caña cordial en el Unión Sportiva. Todo transcurre dentro de un orden vecinal y fraterno. Sabemos —es un secreto a voces— que un grupo de personas han okupado dos viviendas aledañas desde hace un par de meses. A todos nos parecen de dudosa reputación, talante extraño e inquietante, aires bajunos en sus andares y hablares.Urge no un proyecto de modificación de ley, sino un real decreto, exprés. Nadie tiene derecho a allanar una morada ajena y enrarecer un ambiente de gente de bien; rompe un gran valor en la ciudadanía española. Óscar Acevedo. A Coruña.