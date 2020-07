Javier Ortega Smith and Wesson

0

La Voz de Galicia Laureano López

08/07/2020 05:00 h

Parece que Javier Ortega Smith esté pidiendo a gritos añadir a su nombre la apostilla and Wesson. Y no solo porque su jefe presuma de tener un revólver del mismo fabricante. También, porque el secretario general de Vox, donde pone el ojo, pone la bala (verbal). Ya lo tenían crudísimo, pero si el propósito de Abascal es no conseguir escaños el domingo ni aquí ni acullá, podemos decir que Ortega Smith se está ganando el sueldo. Primero, te dejas caer por Galicia y llamas racista, antiespañol y xenófobo a Castelao, luego por el País Vasco y sueltas que el euskera «usa palabras inventadas». Vox ha ideado la campaña al revés. O sea, en plan «ni se os ocurra votarnos, ¿es que no veis cómo somos?». Aquí tenemos a Ortega Smith, and Wesson, mirando a cámara en la firma de los Acuerdos de la Villa, Madrid. Un poco en actitud «alégrame el día», aunque está visto que este señor tiene más de Atila que de Harry el sucio: por donde galopa, no vuelve a crecer el voto.