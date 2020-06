¿Dónde quedó el juez Marlaska?

0

La Voz de Galicia Javier Guerra

29/06/2020 05:00 h

Los cargos de confianza están al servicio del Gobierno y, en concreto, de las personas que conforman ese Gobierno, representación de una propuesta política que se presentó a unas elecciones. Y, en ese contexto, la pérdida de confianza puede implicar la pérdida del cargo. Pero los funcionarios, entre los que se encuentran los cuerpos de seguridad, están al servicio del Estado. Por encima de todo. Cuando un funcionario es nombrado como cargo de confianza, sigue siéndolo, y no pierde ninguna de las obligaciones y responsabilidades que ello conlleva. Los funcionarios, por ejemplo, no pueden en ningún caso tomar decisiones injustas sabiendo que lo son, porque incurrirían en un delito de prevaricación. Y no pueden hacerlo y, además, recibir algo a cambio (como mantenerse en ese cargo de confianza) porque estarían cometiendo un delito de cohecho.

Los funcionarios (y más si cabe los miembros de los cuerpos de seguridad) deben ser escrupulosamente respetuosos con la separación de poderes. En su caso, además, porque dependen, por un lado, de un ministerio, pero, por el otro, son la garantía que tiene el poder judicial para el ejercicio de su independencia en procesos como el de la obtención de pruebas.

Todo esto lo sabía el ministro Grande Marlaska, que pareció haberse olvidado de su condición de juez. También él, como funcionario del poder judicial, debería estar al servicio del Estado por encima de estar al servicio del Gobierno del que forma parte. Y, además, mintió en sede parlamentaria. Serán los jueces los que tengan la última palabra, pero la arbitrariedad con la que el ministro destituyó al máximo responsable de la Guardia Civil en Madrid, Diego Pérez de Cobos, parece un caso claro de una decisión injusta a sabiendas de que lo es. Y, por otro lado, la mentira en el Parlamento debería llevarlo a la dimisión.

La respuesta de los mandos de la Guardia Civil a esta injusta arbitrariedad fue la lógica en unas personas que se han comprometido con la defensa del Estado. No podían permanecer impasibles ante el hecho de que alguien (nada menos que un ministro que, además, es juez) se salte la separación de poderes y cese a un funcionario que, como tal, había remitido a una jueza un informe que le había pedido. Si el mando de la Guardia Civil hubiese matizado su informe para que le gustara a su jefe, estaría incurriendo en un delito y siendo desleal con el Estado, aunque leal con el Gobierno.

La actitud de Grande Marlaska no hace sino confirmar algo que ya intuíamos: que el Gobierno de socialistas y comunistas quiere instalarse en la excepcionalidad para saltarse las normas de la Democracia y la Constitución.

El poder judicial debe actuar de un modo contundente en defensa de su independencia. Estuviesen o no de acuerdo con los contenidos o la metodología del informe que originó esta situación. No es eso lo que se debate y, en cualquier caso, será la jueza que lo recibió o las instancias superiores las que establezcan su calidad y fiabilidad como documento. Desde luego, no es algo que le corresponda al Gobierno.

¡Y a todos nos corresponde no olvidarnos!