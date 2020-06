«No es madrileñofobia, es sentido de la responsabilidad y la realidad»

16/06/2020 19:24 h

A intolerancia cúrase lendo e viaxando

Nos últimos meses, unha morea de informacións e artigos en La Voz de Galicia amosaron rexeitamento ao de fóra, usando unha linguaxe particularmente agresiva cara aos madrileños. Natural de San Sadurniño, criado a cabalo entre Narón e Moeche, con residencia habitual en Madrid e veraneante en Valdoviño, síntome nos antípodas destes pensamentos. Esta visión acerca dos forasteiros, particularmente insultante cara aos madrileños, na miña opinión non representa o sentir xeral dos galegos, polo menos os do ámbito no que eu me movo (familia, amigos e coñecidos).

O noso querido Castelao xa dicía que «o galego non protesta, emigra», algo que ben coñecemos todos, un servidor o primeiro. Vivo en Madrid porque hai máis de 20 anos quedei sen emprego nunha comarca que dende a reconversión naval nunca levantou cabeza. Con case media vida fóra, sigo sentíndome galego, pero obviamente tamén algo madrileño, a terra onde me acolleron cos brazos abertos, onde se me permitiu integrarme sen preguntarme de onde viña. Por iso me sinto particularmente ferido coa súa actitude cara a esta terra.

Prégolles que, como medio de comunicación de referencia, fagan un labor integrador, no canto de illador. O covid-19 é algo que nos toca vivir e do que temos que saír todos xuntos: ninguén vai saír só desta, e menos unha terra coma a nosa, onde a produción é cada vez máis limitada, a poboación máis envellecida e o turismo cobra peso como fonte de ingresos. Roberto García Fernández. Moeche.

No, no es madrileñofobia

No, no es madrileñofobia, es sentido de la responsabilidad y la realidad. Sí, esa que la mayoría de los políticos habéis perdido. Esa que los ciudadanos reclamamos y os empeñáis en no oír. Galicia, Valencia y otras comunidades que durante el estado de alarma se han llenado de personas foráneas de distintas comunidades (no solo madrileños) y que pedimos a los dirigentes que pagamos que cumplan sus funciones. Esas que usted no cumplió cuando no quiso cerrar a tiempo Madrid. Quizá muchos novatos del PP deberían intentar (que no conseguir) aprender algo de Feijoo. Cristina Ageitos.

La determinación de Feijoo

Cierta controversia está provocando la decisión de Feijoo de adelantarse una semana y sacar a Galicia del estado de alarma. A un mes de las elecciones autonómicas, en las que según todas las encuestas tenía asegurada una holgada mayoría absoluta, para el actual presidente lo más cómodo habría sido dejar pasar una semana más y abandonar el estado de alarma el próximo día 21, junto con el resto de comunidades.

¿Por qué lo hizo? En primer lugar, porque tiene mil y un informes sanitarios que avalan su decisión. Y se preocupa más de sus gobernados que de las consecuencias para su devenir político. El adelanto de una semana en vísperas del inicio veraniego es un mundo para todo lo que conlleva y arrastra la campaña turística en Galicia; y también, por qué no decirlo, para que los gallegos recuperemos y disfrutemos libertades que habíamos perdido.

A Feijoo no le hacía falta este órdago. Puede alcanzar una victoria histórica. Pero también es cierto que tiene a la oposición atrincherada en espera de, si se produce un rebrote de la pandemia, saltarle al cuello como el león a su presa. Vicente Fernández Iglesias. O Vicedo.

España, ¿suma o resta?

España se está convirtiendo en una suma de contradicciones, una colección de rencores y resentimientos, una conjugación de conflictos sin salida aparente, una yuxtaposición de intereses enconados. Se está convirtiendo en algo imposible, en una suma que resta. Hombres contra mujeres, indígenas contra foráneos, culpables contra víctimas, nacionalistas contra nacionales. Sin embargo, todos apelan en algún momento al bien común. Porque es un bien que existe, que nos apacigua, consuela e ilusiona, y que estamos experimentando día tras día gracias a nuestra condición de ciudadanos. Esa es la condición igualitaria, primera y última, que nos acerca al bien común que hemos ido creando entre todos por encima de todas nuestras diferencias. De ahí que debamos encontrarles acomodo en vez de exacerbarlas por egoísmos de mira estrecha. España es hoy una construcción de libertades arrancadas a la historia. Nuestra responsabilidad es hacer que sumen. José Eguiagaray. Bruselas.

De latitudes y distancias

Se podría decir que no soy alguien aprensivo. En mi día a día, por suerte o desgracia, pocas cosas logran impresionarme. Hace tiempo que me dejo conducir por el devenir de una existencia observante y serena, analítica. Incluso, en ocasiones, esa actitud de impertérrito voyeur suscita por parte de mis allegados críticas dirigidas hacia una supuesta frialdad calculadora y seudosicopática. No obstante, aquello reconozco que me sorprendió.

En ese incansable bullicio, después de esquivar unas crías de macaco que apenas podían desplazarse medio metro por causa de la pesadez de sus oxidados grilletes, justo al lado de una octogenaria ciega que ansiaba cenar caliente esa noche intentando vender finos retazos de corteza de nogal como infalibilísimo remedio dentífrico, entre los olores a especias, cuero, hachís y humo de motor, encontré a aquellos chavales. Calculo que ninguno llegaría a los doce años. Allí estaban, descalzos. Uno, con un pantalón corto en el que se podía adivinar un pequeño escudo del Barça bordado por la lejana industria textil. El otro vestía una camiseta blanca con el logotipo de la Coca-Cola; sin duda alguna, no era de su talla. Ambos, en el centro de un círculo improvisado formado por medio centenar de personas, se peleaban a puñetazos. Los gritos en dariya del público se cruzaban con los billetes morados que les entregaba el organizador -pagador, cobrador y árbitro a la vez- de tan llamativo evento. Entre los que apostaban no había ninguna mujer.

En medio del paradójico ostracismo domiciliario al que habíamos sido sabiamente condenados hace unas semanas por las autoridades sanitarias, confiando en el vigor de mi sistema inmunitario y en la tranquilidad de saberme asintomático y lejos de la homicida e indolente histeria febril, no podía dejar de preguntarme por aquellos niños de la plaza de Yamaa el Fna. Supongo que ellos también se habrán hartado de tener que compartir el mismo televisor con sus padres en aquellos días, de no poder salir de sus casas. Posiblemente el único momento en el que habrán podido conectar y utilizar su Wii en paz habrá sido cuando sus hermanos mayores aprovechasen la quietud vespertina para hacer crossfit o pilates. Por su bien, espero que sus familias, prudentemente, hayan realizado una única gran compra a la semana. Me imagino que sus padres también estarán preocupados ahora por sus inversiones y negocios: el temido fantasma de la recesión económica todavía aguarda acechante, es un problema que atañe a todo el conjunto de la sociedad. Supongo que como aquí, a través de diferentes vías, aquella sanidad también se habrá ido robusteciendo poco a poco con mascarillas y respiradores artificiales. Sospecho que allí también habrá estado permitido abandonar momentáneamente el hogar para sacar a pasear al perro. De igual modo, cabe pensar que en aquella medina, en estos días, únicamente estarán permitidos los pagos con tarjeta bancaria. ¿Habrán cedido el uso de los vocingleros altavoces de los minaretes para comunicar de forma efectiva las recomendaciones de salud pública? Prevenidos por algún adulto cautelososo se estarán lavando las manos varias veces al día. Seguramente aquellos niños respetarán con precaución las distancias de seguridad al reincorporarse al horario lectivo. Carlos Lema Salvado.