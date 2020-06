Madrid no se queja de los gallegos

0

15/06/2020 05:00 h

¿Necesitamos los madrileños a los gallegos?

Mi respuesta es rápida y contundente a la pregunta en el título expresada es: sí, si porque gran parte del talento que en su tierra no puede desarrollarse viene a Madrid a convivir en paz y sin que nadie le pregunte su procedencia, a no ser que ellos la quieran contar. Unos enriquecen la oferta culinaria con restaurantes para todos los poderes adquisitivos, otros encuentran su primeros trabajos en grandes multinacionales que les abren las puertas del mundo, los hay que vienen a escribir o pintar y muchos otros a vivir y gozar de una extraña libertad que por el motivo que sea no encontraban en su querida tierra.

No conozco a nadie en Madrid que se queje en Chamartín o Barajas por la llegada de trenes y aviones procedentes de Galicia, tampoco he visto nunca en un musical de la Gran Vía que el acomodador le pregunte a los asistentes si son gallegos, hoy (por ayer) he estado en el Museo del Prado y en las tarifas tampoco se ven precios u horarios diferentes para los que vienen de Galicia.

Pero si me llama la atención de que en Galicia empieza a calar en su población el término madrileños como algo despectivo, gente que aparte de ir a contagiar a los autóctonos, van a molestar, a ocupar las terrazas y llenar los restaurantes impidiendo que los que allí habitan no puedan acceder con comodidad a los manjares que nos ofrece su tierra y su mar, ocupan las playas y hacen que suban los pisos de alquiler, estoy totalmente de acuerdo en que se regularice la afluencia de madrileños, los ciudadanos del resto del país podrán moverse por territorio gallego sin ningún tipo de restricción, para ello propongo coserles una M mayúscula, que sea bien visible, de forma que el que así lo considere pueda guardar la distancia de seguridad que le parezca conveniente.

Algunos incrédulos dicen que Madrid es el motor de la economía española y que aporta un porcentaje muy alto a PIB de nuestro país, yo sinceramente no me lo creo, pues veo que en otras comunidades se vive mucho mejor, los horarios de trabajo son más llevaderos y les encanta que llegue el invierno para confinarse en sus casas, con o sin corana virus, y no tener que relacionarse con nadie y sinceramente los envidio, pero también me veo en mi derecho de solicitar que se identifique a las personas que piensan así con una G, pero no de gallego, sino de «gi...»

Por cierto, el otro día me encontré a un niño subiendo en el ascensor y al ver su pelo tan rubio y sus ojos azules le pregunté: what floor are you going to?, vi que se relajó y sin apenas miedo me respondió: five, please.

Ramón Suárez. Gallego residente en Madrid.

La vida es veloz

Ayer (por el sábado) salí con unos amigos a tomar unas cañas con la pertinente mascarilla y el distanciamiento recomendado.En las calles, de modo más o menos cívico, se cumplía la normativa. Para sorpresa y estupor de todos, comprobamos que el interior de los establecimientos, los clientes reposaban en sillas apiladas en minúsculas mesas, nadie vestía el atrezzo exigible, no aconsejable; abrazos, carcajadas muy próximas, chistes con gestos teatrales tocándose las mucosas, y jolgorio normalizado. La propagación vírica con carencia de ventilación y sentido común, es veloz como la vida.

Juan No. Carballo.

Creemos pontes cara á sostenibilidade

Como veciña e natural desta fermosa vila que temos, Monforte de Lemos, quería dar a miña opinión sobre o proxecto que teñen formulado dende o Concello sobre a construción dunha ponte de ferro que, segundo indican, favorecería a peonalización da ponte vella. Pero ese argumento viuse rebatido estes días cando, por mor das obras de limpeza da ponte, tivérona pechada ao tráfico e non por iso xurdiu ningún problema nin caos circulatorio. Parafraseando os desexos e intencións que manifestan na páxina do Concello, na sección de sostibilidade ambiental, e que expoñen a súa intención de mitigar problemas ambientais como a contaminación atmosférica canalizando as necesidades de mobilidade cara a modos de transporte máis limpos, convido ao Concello monfortino a que aproveiten para darlle á ponte vella o recoñecemento monumental que merece pechándoa ao tráfico e promovendo o fomento de medios de transporte colectivos e o uso da bicicleta. Tomen exemplos de grandes cidades e territorios como a Comunidade Valenciana, ou mesmo Madrid, que vén de incentivar estes días o uso das bicicletas incluso achegando axudas de ata 500 euros para mercar unha. Medios sostibles hainos para loitar contra o cambio climático, e, como vostedes mesmos nos din aos cidadáns dende o servizo de Medio Ambiente, «la lucha contra el cambio climático no solo plantea restricciones, sino que también puede originar oportunidades». Propoño que empreguen máis medios para esas oportunidades sostibles e se deixen de ser «promotores do formigón» para que este concello poida alardear de maneira sa -coma noutras comunidades- por apostas sostibles

Rocío S. L. Monforte de lemos.

Necesidades

El uso de las mascarillas traerá una caída de enfermedades, la gripe común, por ejemplo, por lo que el gasto sanitario disminuirá. ¿Esa disminución se invertirá en utensilios para paliar otra posible pandemia, o para cosas u objetos «no necesarios»? Léase hacer más gorda la administración o subvencionar a las autopistas, porque no ganan lo que ellos quieren ganar, aunque se esté en pandemia. No solo hay que ahorrar ,hay que saber para que se ahorra, pero con nuestra mentalidad keinesiana me parece una misión imposible.

Andrés Nidáguila. Pontedeume.