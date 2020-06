Cartas al director: «España está peor, y empeorando aceleradamente»

0

La Voz de Galicia

12/06/2020 05:00 h

España va (a) peor

Retomando el ya histórico adagio de «España va bien», a la vuelta de no muchos años y comparando aquella situación con la actual podemos decir que está peor y empeorando progresiva y aceleradamente. Es manifiesto que hubo que comprar, y a buen precio, muchos votos para alcanzar la coalición, y, aunque no se cifró el chalet y el cachet de don Pablo y familia, podemos barruntar que no fue baladí, porque al menos alcanzó a devolver, ipso facto, el sueño a quien solo con pensar en esa posible alianza no podía dormir.

En realidad él (Pablo) y sus peones son los que dirigen y maniatan a tan numeroso Consejo de Ministros. A sus más demagógicas promesas hubo que añadir las graves consecuencias de la pandemia. Ni se va lograr cumplir esas promesas, ni nuestro prestigio internacional logrará las ayudas que podrían concedérsenos si hubiera un Gobierno serio, creíble y de palabra con el que negociar. Manuel Landeira García. A Coruña.

Artículos con críticas repetitivas

Mi primer acto de la mañana todos los días es comprar este diario (desde hace muchos años), y tengo admiración por su presidente por los editoriales que de cuando en vez escribe, en los que no repara en realizar críticas a diestro y siniestro, lo que a mi modo de ver le añade credibilidad.

Pero desde hace un tiempo vengo observando que algunos colaboradores (a los que es cierto que asiste la libertad de expresar sus ideas) publican artículos de lo más sectario, monotemáticos y repetitivos. Me vienen al recuerdo los años 80, cuando en nuestras televisiones comenzaron a emitirse las series venezolanas y mexicanas, en las que los malos eran tan malos que no realizaban ninguna acción positiva ni queriendo.

Y esto no lleva más que a una falta total de objetividad en el tratamiento de la actualidad, y que en cierto modo hace que se tenga uno que situar en una de las trincheras. En la vida ni todo es blanco, ni todo es negro, y yo en particular no pretendo estar en esa trinchera; pero tampoco en ninguna otra. Carlos Franco. A Coruña.

Dun tempo a esta parte boto en falta un pequeno espazo no seu xornal dedicado aos verSOS, e que iluminaban a diario a páxina das boas novas do coronavirus. Agochadiños, nun recuncho da paxina, aparecía a diario unha selección de textos, sempre fermosa, e moi de agradecer neste tempo de incertezas que nos toca vivir. Moitos lectores seguimos a pensar que a poesía é unha arma cargada de futuro. Descoñezo tamén a razón da súa desaparición, pero agardo que esas pingas de esperanza, en forma de verSOS, retornen axiña ao seu xornal. Marga Quintela.