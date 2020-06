Cartas al director: «El Consejo de Ministros era consciente, desde enero, que se había declarado una emergencia de salud pública»

0

La Voz de Galicia

11/06/2020 05:00 h

Enero

«Desde que la Organización Mundial de la Salud declarara el pasado mes de enero que la situación en relación al covid-19 suponía una emergencia de salud pública...». Así arranca el epígrafe IV de la exposición de motivos del Real Decreto-ley 6/2020, publicado en el BOE de fecha 11 de marzo de 2020. En mi opinión, el mes clave es enero, no marzo. Con el BOE arriba referido, todo el mundo sabe que el Consejo de Ministros era consciente, desde enero, que se había declarado una emergencia de salud pública. Los magistrados tendrán que investigar y juzgar si a partir de enero se adoptaron medidas para contener o para propagar el virus. Los muertos y lesionados hablan por sí mismos. Por cierto, el delegado del Gobierno en Madrid acudió, si no me equivoco, a la manifestación del 8-M, simplemente para saludar a la cabeza de la manifestación. Creo recordar una fotografía en la que su cara estrechando manos era el reflejo de su alma. Miraba a los manifestantes y parecía decirles: «Ya os vale, ya». Por cierto bis, sería interesante saber si los diplomáticos de España informaron de algo a la ministra de Exteriores durante el fatídico mes de enero, sobre todo los destinados en Italia. José Luis Gardón. Madrid.

Carácter

La Presidencia del Gobierno paga bien a sus empleados, aunque acaban con frecuencia relegados a la indiferencia de la población, y su labor, rebatida, a veces, incluso por los suyos. En el caso de Pedro Sánchez, su actitud, no sé si innata o adquirida, pero decididamente apocada ante el atril, crea recelo sobre su entereza política y sobre si su lucha por la presidencia hubiera sido tan intensa de conocer que tendría que batirse con esta pandemia, o hubiera renunciado en favor de la tranquilidad de su carrera de economista. En contraposición, es seguro que la mayoría de los sanitarios habrían renunciado a cualquier excedencia que les permitiera haberla pasado confinados en casa, lo que parece avanzar que la política continuará planteando dudas de por vida, y la sanidad ofreciendo respuestas.

Quizá, si hubiéramos parado a tiempo de fabricar armamento para atacarnos, hoy tendríamos vacunas para defendernos, pero como somos navegantes temerarios nos embarcamos en guerras cruentas y eternas entre nosotros aún suponiéndosenos la capacidad de negociar con la razón, pero, sin embargo, controlamos rápido a un virus que no negocia porque no razona. Al final será verdad que nos pierde la boca. Luis Cabaneiro Santomé. Lugo.

Armonizar los impuestos

En Madrid no se paga el impuesto sobre el patrimonio y tiene una mínima presión fiscal en el impuesto de sucesiones y donaciones; también Madrid tiene el IRPF más bajo de todas las comunidades, los más ricos tienen la posibilidad de evadir impuestos y se cambian de residencia a Madrid. Debería ser el Senado el que coordinara todo el tema autonómico, también los impuestos, pero eso requiere un cambio a Estado federal. Por lo tanto, el Gobierno debería ir a una armonización fiscal para que en las 17 autonomías paguen siguiendo el mismo criterio.

Estamos en la peor crisis desde el año 1929, entonces, además de la cooperación de la Unión Europea, en España tendremos que activar nuestros recursos. Se debería plantear una subida de impuestos desde las rentas medias y en especial a las altas, pues la sanidad necesita recuperarse después de diez años de recortes. También hay que actualizar el aporte a investigación y cumplir de verdad con la ley de dependencia, y también garantizar el futuro de las pensiones.

Francia, Bélgica y Dinamarca son los países con mayor carga fiscal de la UE, están 10 puntos por encima de España. Andrés Sanjurjo Martínez. Ferrol.

Prescripción de la depravación

A la vez que el confinamiento de la población contribuía a lograr una reducción paulatina del número de contagios por coronavirus, parece ser que el tráfico de material pedófilo en las redes sociales y las aplicaciones de mensajería aumentó hasta en un 500 %. Así pues, mientras un patógeno veía limitada su capacidad de propagación, disminuyendo con ello la cifra de personas enfermas y muertas; otro virus encontraba una situación propicia para extenderse de manera alarmante, y con la simple pulsación de una tecla viajar con sigilo por Internet de un continente a otro en un abrir y cerrar de ojos. Los menores no cuentan con equipos de protección individual que los protejan frente la depravación; sin embargo, el poder legislativo tiene facultades para incrementar el tiempo de prescripción de los delitos contra los menores indefensos. Alejandro prieto Orviz. Gijón.