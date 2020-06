Cartas al director: «En España hai mais preocupación por abrir un bar que unha escola»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

09/06/2020 18:17 h

La siniestralidad de las motos

Soy motero desde hace al menos treinta años. Cada vez que leo noticias sobre el mundo de la moto estas van encaminadas a corroborar lo que llevo tiempo hablando con amigos y familiares: cada vez hay más siniestros con motoristas implicados, muchos de ellos, por desgracia, fatales.

La ecuación es fácil. El parque motero ha sufrido un repunte muy acusado en los últimos años, con lo cual a más motos, más probabilidades de que haya un accidente.

Trabajo en una gasolinera de un pueblo por el que pasan cientos de moteros todos los fines de semana y veo de todo. Como motero me preocupa especialmente la evidente falta de experiencia de muchas personas a las que les cuesta, por ejemplo, colocar la moto sobre el caballete para repostar, o abrir el tapón del depósito, o que la moto no les enciende porque no se dan cuenta de que tiene la marcha engranada. No soy nadie para dar consejos, pero la motocicleta no debe ser utilizada como un mero pasatiempo o diversión de fin de semana. La carretera exige máxima concentración, responsabilidad, prudencia y, aún así, muchas veces todo depende de la suerte. Rogelio Vigo Lombao. Betanzos.

Qué é importante?

Ten razón o galego Antón Costas, un prestixioso catedrático de Economía da Universidade de Barcelona, cando di que en España hai mais preocupación por abrir un bar que unha escola. E non so os bares, senón o fútbol, os touros, as igrexas, as discotecas, os pubs, os furanchos, etcétera, abriran moito antes que servizos públicos esenciais. Por exemplo, os colexios de primaria, secundaria e universidades estarán sen clases presenciais máis de seis meses, e non so iso: a xustiza, oficinas de emprego, concellos, etcétera, están a medio gas. Apareceu escrito na prensa que a Administración traballaba a un 35 %.

Claro que hai que tomar precaucións severas, aínda que non vexo porque ten que ser tan diferente que se traballe en Citroën a que se traballe nun xulgado.

Tamén existe alguén sensato como o Goberno vasco, que dixo que en Euskadi ían abrir antes as escolas infantís que as discotecas; o revés, a conselleira galega responsable de Asuntos Sociais di que os centros de día non abren ata setembro. Non me explico como pode estar aberta unha residencia de maiores e non un centro de día. Xosé-Bieito Coello-Coello. As Pontes.

¿Cómo enviar tus cartas al director? Por correo electrónico a cartasaldirector@lavoz.es. Pincha aquí.

Por correo postal a la siguiente dirección: Avenida da prensa, 84 y 85. Sabón, 15143 Arteixo (A Coruña).

El negocio de las residencias

Como familiar de una residente en un centro de la tercera edad de A Coruña, quiero agradecer a su personal la dedicación, entrega y profesionalidad demostrada en esta pandemia; y mi rechazo hacia el ente empresarial que la gestiona, más preocupado en repartirse los beneficios que en mejorar las condiciones económicas y laborales de sus trabajadores. Puri Lorenzo. A Coruña.

La Gran Vía es O Courel

Antes de la pandemia, y ya desde tiempos incontables, Galicia ha estado distanciada socialmente. Salvo en algunas zonas de nuestras ciudades, Galicia es un lugar con muy baja densidad de población. Vivimos espallados, vamos. Es por eso que me apena mucho ver que las medidas que han salido del Gobierno central han estado más orientadas a las grandes urbes que a nuestros pequeños municipios. Se ha aplicado la política de una talla para todos. Donde lo mismo que vale para la Gran Vía, vale para O Courel. Es una pena que, igual que no podíamos salir a pasear en las primeras semanas de la pandemia, parece que nuestros hijos tendrán, por ejemplo, que enmascararse para ir al colegio. Martín Pérez.