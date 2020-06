Cartas al director: «Las discotecas abiertas y nuestros hijos sin volver al colegio»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

08/06/2020 05:00 h

¿A qué estamos jugando?

Esta mañana he leído los logros que nos va a suponer el paso a la fase 3 de la desescalada. A lo mejor ha llegado el momento de abrir las discotecas, pubs y las barras de los bares, no digo que no. Pero lo que me tiene estupefacta, a la vez que profundamente enfadada, es que toda la preocupación gire en torno al ocio mientras nuestros hijos siguen encerrados en casa y sin una fecha (ni forma) claras para volver al colegio. Están psicológica y socialmente tocados. Y los padres trabajadores, agotados y deprimidos viendo cómo no podemos atenderlos debidamente en el momento en el que más lo necesitan. Pero como no es un tema de economía, no parece preocuparle a nadie.

Por cierto, esta semana llevé a mis hijos a la podóloga para que les quitase unos papilomas. Me explicó que había una epidemia y le pregunté cómo era posible, si los lugares de contagio están cerrados… Y me contestó que los papilomas se contagian cuando bajan las defensas, y ahora mismo estamos inmunodeprimidos por el confinamiento. Si es cierto, ¿qué tendremos en septiembre si continuamos al extremo los contactos y movimientos de nuestros hijos? ¿Depresión e inmunodepresión? Pero las discotecas, eso sí, abiertas. Soledad Mariño.

Reconocerse en las páginas de La Voz

Me considero un asiduo lector de prensa, y entre las páginas que más leo se encuentran las de La Voz de Galicia. Pero tengo que lamentar que en los últimos tiempos no me reconozco en sus páginas. Colaboradores y columnistas tienen todo el derecho a escribir lo que aprecien y estimen, pero como lector yo también tengo el derecho a no identificarme. Y cada vez lo hago con menos de los contenidos. ¿De dónde viene esta deriva? ¿Por qué percibo al diario cada vez más escorado y motivado a alimentar confrontaciones? Quizá sea el reflejo de los tiempos de sectarismos y trincheras que estamos viviendo, pero me temo que mi periódico no es el faro o salvavidas en medio de la tempestad de crispación y confusión que me gustaría encontrar. Avelino Diéguez Castro. A Coruña..

Metáfora de una vida

Soy como una vela. Sí, como aquellas que se hacían en el obradoiro de los Diéguez, en Pontecesures, y que mi abuela me obligaba a llevar a la iglesia por Semana Santa y recoger cuando se acababa, para devolvérselas a los clientes de la tienda de ultramarinos que regentaba. Una vela, que lleva encendida mucho tiempo ya, y que se va consumiendo poco a poco. Siento que cada vez alumbra menos y tengo miedo, mucho miedo, de quedarme sumido en el terror de las tinieblas sin que nadie, ni nada, pueda ayudarme, porque mi abuela ya no está. José M. Vigo Mariño. Catoira.

Prefiere estar mal acompañado

Sánchez está dispuesto a recurrir a una geometría variable, con el apoyo del independentismo de ERC o Bildu. Y nunca contempla la posibilidad de buscar el apoyo del PP, primer partido de la oposición. A pesar de la mano tendida del PP, prefiere estar solo y mal acompañado por quienes exigen un alto precio: la Constitución del 78 y la memoria de las víctimas del terror. Pedro García. Gerona.