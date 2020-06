Cartas al director: «Algún político está trabajando, o están todos de cuarentena?»

0

La Voz de Galicia

02/06/2020 05:00 h

Violencia contra a comunidade negra

Escríbolle para expresarlle a miña profunda indignación co artígo publicado o día 31 de maio onde se debate se a policía dos Estados Unidos é «realmente racista», no que o seu periodista Miguel-Anxo Murado utiliza estatísticas obviando o contexto destas para argumentar que non hai racismo detrás da brutalidade da policía estadounidense, focalizando a culpa nas víctimas negras de estas agresións, dicindo que ó fin e o cabo constitúen a maior parte dos delincuentes estadounidenses ou que, como nos EE.UU. é moi doado conseguir armas, isto fai que os policías estean máis tensos á hora de deter delincuentes.

Contar medias verdades, obviar a totalidade da realidade na que estas agresións se enmarcan ou non mencionar que a policía estadounidense detén delincuentes brancos armados diariamente sen matalos é perpetuar a violencia cara a comunidade negra e fomentar o rechazo á loita polos seus dereitos. Lúa Pagán.

Rabitos de pasa

Hemos vivido dos meses confinados, se ha paralizado la actividad económica, los centros educativos han cerrado sus puertas y diariamente se nos han reportado cifras de muertos por coronavirus que parece que ya hayan quedado en el pasado, a la vista de ciertos comportamientos desaprensivos que nos ponen en peligro a todos como sociedad. Yo soy sanitario, por lo que además he tenido que sufrir la transformación acelerada del método de trabajo para poder garantizar la seguridad de los pacientes y la propia nuestra, en medio de informaciones cambiantes, normas inconcretas, falta de material de protección… Mi marido es autónomo y ha tenido que hacer un ERTE para su empleado. Tenemos dos hijos en edad escolar que, como todos, han desaprovechado este tercer trimestre y nos preguntamos cómo será la vuelta al colegio.

Es por esto que no salgo de mi asombro cuando, al escuchar las noticias, descubro que una persona a la espera de su prueba PCR para coronavirus es capaz de coger un avión y poner en peligro al resto de pasajeros; cuando se descubren brotes en fiestas que han superado el aforo; cuando observo que ya tenemos turistas en nuestras playas en un momento en el que los viajes interprovinciales no están permitidos. Por favor, algún político está trabajando, ¿o están todos de cuarentena?

Recomiendo a la ciudadanía en general y a nuestros dirigentes en particular una buena dosis de rabitos de pasa para recuperar la memoria y que se atengan a cumplir las normas sanitarias para evitar otra gran crisis sanitaria, para poder recuperar la economía, para poder volver a las aulas con normalidad y, en definitiva, para que podamos volver a vivir sin miedo. Yolanda Fernández Veiga. Bueu.

Nissan y Alcoa: no, por favor

Siempre he sido empático y por eso todos los explotados cuentan con mi absoluta solidaridad. También viví un proceso similar al de Nissan y Alcoa, pero no por ello hay que descuidar el compromiso que debemos tener, manifestantes incluidos, con la salud del planeta. Os pido que penséis en el medio ambiente antes de emprender una acción contaminante. No por mí, sino por vuestros propios hijos, no queméis nada en las barricadas. Reflexionad en los agentes químicos que añadís a un planeta ya de por sí maltratado.

Prendiendo fuego a contenedores, madera, coches y neumáticos solo se liberan dioxinas y furanos —persistentes contaminantes altamente carcinógenos—, que, además de envenenar el mundo que legaremos, son responsables de ahogos, asma, insuficiencias cardíacas, enfermedades bronquiales, dermatológicas u oculares, y, a largo plazo, riesgo de cáncer, además de favorecer el aumento del efecto invernadero. Por favor, cuando protestemos ejerciendo nuestro derecho, hagámoslo responsablemente. Miguel Fernández-Palacios Gordon. Madrid.

Esto da vergüenza

¿No tiene el país más problemas que el insulto personal de los energúmenos de turno, que ponen el nivel de nuestra política a la altura del cero absoluto? Miles de empresarios al borde de la quiebra. Millones de españoles que pueden irse al paro, los que no lo estén ya. Soros apoyando el independentismo, igual que Sánchez e Iglesias. Y en medio, el letargo infinito de nuestra españolidad. ¡Esto da vergüenza! y lo grave es que no hay nadie que no utilice el engaño y la corrupción para avasallar a su nación con tal de tener más dinero y poder. Qué se le va a hacer. Andrés Nidáguila. Pontedeume.