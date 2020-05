Cartas al director: «No estaban solos: en las funerarias hemos cuidado como una madre a cada uno de los fallecidos»

La Voz de Galicia

26/05/2020 18:06 h

Los mayores y su franja horaria

Hemos empezado la fase 2 y con ello hay una mayor libertad para poder realizar actividades que antes estaban prohibidas. La situación sanitaria tiene una clara tendencia a mejorar y ello nos ofrece un futuro más esperanzador. No obstante nosotros, los mayores, seguimos siendo confundidos y no suficientemente protegidos. No podemos ignorar que de los fallecimientos en España, el 83 % se han producido en la franja de edad a partir de los 70 años. El efecto contagio es de jóvenes a mayores, no al revés, y ello está suficientemente entendido por un sector de la población. Antes de salir a pasear en mi supuesta franja horaria (soy mayor de 70 años) he preguntado a la Delegación del Gobierno cuál era la normativa y qué se puede o no se puede hacer. La respuesta ha sido que los de menos de 70 pueden salir también a tomar un café, a comprar o a realizar gestiones. Según me aclaró un policía local (sin mascarilla), la interpretación de lo publicado en el BOE se lo permite… Ahora explíquenle ustedes a una persona mayor, que no tiene el BOE ni Internet, y que lee el periódico y ve esto. Aclárense, por favor. Juan José Lojo Fandiño.

No estaban tan solos

Leo con pena, alegría y paz el especial de La Voz del pasado domingo, Obituario covid-19. Palabras para la despedida. Enorme pena por todo lo que la muerte supone: dolor personal, dolor familiar y de amistades, desaparición, impotencia. Además, en esta ocasión, como bien recuerda su especial, también por esa soledad que ha acompañado a nuestros muertos en estas terribles y largas semanas.

Alegría porque La Voz ha tenido el detalle humano, generoso y social, de dedicar 19 páginas a seres que amaban, que reían, que compartían, que habían aportado, a nuestra Galicia y nuestro mundo, muchas anónimas y no tan anónimas pequeñas cosas cada día durante vidas seguro que apasionantes y fructíferas. Muchas gracias.

La paz es por aportar la perspectiva de mi sector, el funerario, poco comentado estos meses de locura. Que todos los gallegos sepan, todos y cada uno, que los que hemos estado trabajando en el proceso posterior a los heroicos sanitarios también hemos puesto nuestro corazón, nuestra profesionalidad, nuestro amor a los demás en cuidar como una madre a cada uno de los fallecidos solitarios. Siendo conscientes de que éramos los únicos que estábamos ahí, probablemente los hemos cuidado más que nunca.

Solo quería decir eso, que no estaban tan solos. José Luis Varela. Ponteareas.

Resposta a un alumno da Escola de Idiomas

En resposta á carta enviada por un alumno da EOI da Coruña gustaríame facer dúas puntualizacións. En primeiro lugar, á Escola Oficial de Idiomas «no se le ha ocurrido la idea de...», pois a EOI da Coruña é un centro público que depende da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, e, polo tanto, cumpre e fai cumprir ás instrucións das autoridades educativas do mesmo xeito que o fan as outras escolas oficiais de idiomas de Galicia. O día 27 de abril a devandita Consellería publicou unhas instrucións para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20. Nelas establécese a diferenza entre a avaliación nos cursos de certificación e os de promoción nas EOI (artigo 10.5 e 10.7).

En segundo lugar, hai unha contradición no seus argumentos cando di «todos los alumnos somos evaluados por los mismos criterios» pero logo explica que a proba parcial de progreso só ten valor nun tipo de cursos, así como a avaliación continua. Os criterios de avaliación no son iguais para todo o alumnado, pois depende se está nun curso de certificación ou de promoción, o que está regulado no Decreto 8/2018. O alumnado de certificación ten unha proba final que é igual en todas as EOI de Galicia. Só o alumnado que supera a proba obtén o certificado. Nos cursos de promoción, a proba parcial e a avaliación continua, xunto co exame final, permiten pasar de curso (promocionar), pero non se obtén ningún certificado de nivel.

Mencionar que pagou unha matrícula para un ensino presencial é unha obviedade, xa que este non é un centro de ensino a distancia. O feito de estar sufrindo unha pandemia fixo que tivesemos que adaptar o ensino presencial polo telemático seguindo as instrucións da Consellería.

Se cadra as decisións tomadas nestes tempos de incerteza non complacen a todo o mundo, mais o alumnado de cursos de certificación sabe que para conseguila deben superar unha proba que terá lugar cando as circunstancias sanitarias permitan a súa realización. Medidas semellantes estanse tomando tamén no resto de comunidades autónomas do Estado. Susana Aldao Linares (Directora da EOI da Coruña).

Servicios médicos

Han dejado a Corrubedo sin servicios médicos. ¿Por qué? Pues parece que la causa está en la gestión de la «sanidad integral» en los tiempos del virus; pero se olvidan de que en los pueblos no hay solo números que llevar a las estadísticas que manejan los políticos. Hay personas, nombres y apellidos, e historias de gentes que necesitan la proximidad del galeno, que les atienda como personas y no como cifras. J. Tomás Santos. Corrubedo.

Ingreso mínimo vital, cada vez más mínimo

En abril, Pablo Iglesias anunció a bombo y platillo el ingreso mínimo vital, que decía que ayudaría a 6 millones de personas. Semanas más tarde los medios hablaban ya de 3 millones, luego 1 millón y ahora son 850.000 familias. Si hacemos una simple división entre los 3.000 millones de euros que costarán anualmente a las arcas del Estado estas ayudas entre doce meses que cobrarán las familias a razón de 462 euros al mes (tomamos la cantidad más baja), veremos que es imposible que llegue a mas de 541.125 familias, aunque sean de una sola persona. Si como dijo el presidente al menos la mitad tienen hijos, el resultado bajaría a 320.102 familias.

Resulta que este nuevo ingreso mínimo vital ya existe, en Galicia se llama Risga y en otras comunidades se llaman «rentas de inserción» o «salarios sociales». Las autonomías cuentan con el equipo necesario para esta gestión y podrían ahorrarnos a los españoles tiempo y dinero para destinar a los mas de 12 millones de personas en el umbral de la pobreza en nuestro país. Antonio Araújo. Vigo.