Cartas al director: «¿Hay riesgo real de que se contagie alguien del profesorado o del alumnado fuera del instituto?»

25/05/2020 05:00 h

Regreso a las aulas

Hoy se abren los institutos a los alumnos que van a selectividad y a los que acaban su formación profesional. Con medidas sanitarias dictadas a golpe de resolución de viernes —y preavisada el miércoles— para empezar el lunes. No ha habido un estudio de riesgo de contagio en cada instituto y se carga en las direcciones ultimar el protocolo sanitario común para todos, con muy poco tiempo y sin formación previa en el tema. Nos lanzan a los profesores también sin preparación y con unas pinceladas de cómo actuar. Y tras un período de cuarentena en el que llevamos 12 días de salida controlada, es decir, ni siquiera nos hemos movido libremente.

¿Hay riesgo real de que se contagie alguien del profesorado o del alumnado fuera del instituto? Es posible. Y se verían sus compañeros también afectados, ya no digo por un contagio, sino por la cuarentena a la que los someterían, pues en esta fase es muy importante identificar a las personas que están enfermas y aislar a las que tienen contacto con ellas. Esperemos que ninguno de nuestros alumnos se quede sin selectividad o sin prácticas de empresa por enfermar o por tener que pasar una cuarentena.

Y la segunda parte es la vuelta al cole de septiembre, que, como no se sabe nada del panorama que habrá, para qué concretar ahora: se lanzarán globos sonda a la prensa y se esperará hasta una semana o menos antes del comienzo del curso para planificar protocolos. Que se hagan bien las cosas y que se planifique a tres meses vista es una utopía en la que ya he dejado de creer hace muchos años. M. V.

Discriminación ás celadoras

A pasada semana os controis B e C da terceira planta do Hospital Clínico de Santiago de Compostela, que tiveron unha importante carga de enfermos do covid-19, pecharon para a súa desinfección. As súas enfermeiras e auxiliares de enfermería foron compensados pola súa loita contra a enfemidade con tres días de permiso con soldo, aproveitando o peche. As celadoras e celadores de ditos controis, que tiveron a mesma carga de traballo e, quizais, peores medidas de protección non recibiron ningún tipo de compensanción.

As celadoras son as primeiras profesionais da sanidade pública que reciben aos pacientes. Son as que trasladan aos pacientes aos diferentes servizos. Son as que entran nas habitacións de pacientes afectados de coronavirus para axudar á movilización de ditos enfermos. As celadoras e celadores son, en definitiva, un das categorías do sistema sanitario máis exposta á pandemia e non merecen unha incomprensible política de discriminación. Esiximos o mesmo trato que as demais categorías. Celso Alberte Magariños Costas. (Celador do Servizo Galego de Saúde).

¿Qué trato nos da nuestro Gobierno?

Escucho las homilías de mi presidente todos los sábados. Palabras vacías, discursos preparados, tono tan conciliador que roza la falsedad, agradeciendo las preguntas de los periodistas que luego contesta si le da la gana, y si no vuelta al discurso que toca esa semana. No merecemos un presidente que piensa que nos lo tragamos todo. Elvira Fernández Librán.

No corrige los errrores

Acabo de asistir a la ya tradicional rueda de prensa del sábado del presidente de Gobierno, durante el tiempo del telediario, y quedo muy preocupado. La realidad desmiente la pretensión de Sánchez de ostentar un liderazgo intachable, sin fisuras, a la cabeza de Europa. Y es que cada día que pasa es más difícil confundir y silenciar a una sociedad que asiste perpleja a algunos de los récords que España ha alcanzado durante esta pandemia, como el de ser el país con mayor número de sanitarios infectados. Intentar hacer creer, como se empeña Sánchez, que la gestión de la crisis del coronavirus ha sido modélica es un ejercicio de propaganda que no ayuda a mejorar la confianza ni a corregir los errores en un momento tan delicado. Jesús Martínez Madrid. Gerona.

Escalando la desescalada

Seguimos escalando. Hoy entramos en fase 2 y estaremos un paso más cerca de salir de esta tempestad. Y será gracias al esfuerzo y perseverancia de todos nosotros. Héroes enmascarados, abriéndose paso a codazos en un mar cada vez más desinfectado de desconocimiento e inseguridad, empujando para continuar luchando contra la tremenda vicisitud a la que nos enfrentamos, y que poco a poco va remitiendo. Hoy daremos un paso más y estaremos más próximos al escalón final, que no es sino el primero de la normalidad. Persistamos luchando unidos, con el raciocinio, la responsabilidad y el respeto por bandera, para seguir escalando esta desescalada. Miguel Rodríguez Rico. Oleiros.