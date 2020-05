Cartas al director: «A nadie le regalaron jamás un curso, pero este año la Escuela de Idiomas da Coruña lo hará»

0

24/05/2020 05:00 h

¡Vaya Gobierno!

Pedro Sánchez y su coletazo leninista no tienen capacidad, formación y menos empatía para dirigir un país. Pactan con proetarras, dicen «digo» y luego regalan sus calzoncillos a Cataluña, actúan sin consenso interno, sus criterios oscilan entre decretar e inmediatamente prohibir, sospechan del que enarbola la bandera de su nación, traen partidas sanitarias defectuosas con reiteración, dejan morir a los ancianos que han levantado con dignidad y sudor minero nuestro país, se erigen en defensores de los oprimidos cuando las colas del hambre se hacen eternas, permitieron la manifestación del 8M a sabiendas de lo que se avecinaba, nos mintieron cuando no era recomendable el uso de mascarillas, llamaron racistas a quienes habían propuesto el cierre de fronteras, hicieron caso omiso de las recomendaciones sanitarias internacionales, y se pasan el artículo 55 de la Constitución por el arco del triunfo, ya que el confinamiento solo puede articularse a través del estado de excepción, no del de alarma. El impacto y la secuela económica, social y humana nos deja un escenario patético; herido hasta la médula por la incompetencia de estos desilustrados. Óscar Costas. A Coruña.

Carta abierta a la Escuela de Idiomas de A Coruña

A la Escuela Oficial de Idiomas de A Coruña se le ha ocurrido la idea de examinar solo al alumnado de cursos certificativos, y que los no certificativos tengan evaluación continua y pasen directamente de curso. Y esto es más que curioso, cuando la Xunta ha instado a los centros educativos a no perjudicar al alumnado.

Todos los alumnos somos evaluados por los mismos criterios: la asistencia es obligatoria —no asistir te hace perder la evaluación continua—, los exámenes de febrero en los cursos no certificativos cuentan un porcentaje de la nota siempre y cuando en junio no se saque más nota, pero en los certificativos solo es un examen de paso. En junio, el modus operandi es el mismo para ambos, salvo que hay un profesor más en el aula y que si pasas de curso te dan un título certificativo del nivel. Y septiembre te permite recuperar la parte que suspendas en junio.

Nuestra desazón es simple: unos sí y otros no, ¿eso es igualdad? A nadie en la escuela le regalaron jamás un curso, pero este año la EOI da Coruña lo hará: evaluación continua para los cursos no certificativos, pero examen para los que certificaremos nivel. Esto genera aún más dudas porque a los alumnos que en febrero no se examinaron, ¿también van a pasarlos de curso directamente? ¿O cómo van a evaluarlos, en función de lo realizado estos dos meses?

Todos pagamos una matrícula por una formación presencial, no a distancia. Habrá que preguntar al alumnado que no tiene acceso a Internet qué le parece que nos examinen del temario completo que no hayan podido descargarse?

Hay muchas maneras de encontrar una situación que nos beneficie a todos, y es evaluarnos a todos bajo los mismos criterios; esperamos que rectifiquen y sean conscientes de la desigualdad que están generando. Hemos asistido a clase, nos hemos examinado en febrero, hemos asistido a las clases virtuales, etcétera. En definitiva, los mismos criterios bajo los que a otras personas las van a aprobar. ¿Qué más necesitan? Alexandro Bizkaia. A Coruña.

Carta a mis médicos

Todo empezó con mi abuelo, Antonio García Fraga, que era médico de cabecera en Zamora. Recuerdo una anécdota que me contó mi padre: un día estaba visitando a una señora que se encontraba mal y cuando vio que era por pasar hambre no solo no le cobró, sino que le dejó un duro de plata debajo de la almohada. Mi padre, Antonio García Penedo, también fue médico en A Coruña, y, cuando no había la Seguridad Social que ahora tenemos, operó a infinidad de pacientes que no disponían de dinero para costeárselo. Le ayudaban su practicante Hipólito, su anestesista Espona y su enfermera, Fita, y una chica que era del barrio de Labañou cuyo nombre no recuerdo. El posoperatorio lo pasaban en la clínica de mi padre, que estaba enfrente de mi casa. No se les cobraba ni la operación, ni la comida del enfermo, ni la del acompañante. A veces se pasaban más de una semana. Por supuesto, todo el equipo médico no cobraba un duro.

Y así llego a mi primo Juan Manuel Rey Naya, que murió recientemente de covid-19 en Madrid, pero de una forma especial: esperó lo que pudo antes de ingresar en el hospital porque sabía lo saturados que estaban en aquellos días, y, cuando no le quedó más remedio que ir, rechazó el respirador pidiendo que se lo pusiesen a gente más joven que él. Tenía 70 años recién cumplidos y aún así resistió 39 días. Posiblemente estaría con nosotros si hubiese pensado un poco más en él y no en los pacientes.

Creo que tanto mi abuelo como mi padre dieron muestras de ser grandes médicos y personas, pero mi primo aún dio un paso más: dio su vida por salvar la de sus pacientes, demostrando ser un héroe y la guinda a un grupo de médicos que hicieron de su profesión una vida de entrega a los demás. Siempre estarán entre nosotros y por eso quiero que su ejemplo sea recordado. Antonio José García Naya. Cambados.

«Sic rebus stantibus»

En el día de ayer nos dejaron perplejos, a golpe de latinajos, el vicepresidente segundo del Gobierno de España y el líder del partido vasco Bildu. Aducían ambos, no sin razón, con total énfasis y convencimiento, que lo pactado por los jefes de los grupos parlamentarios del PSOE, UP y Bildu en el Congreso de los Diputados en relación con la íntegra derogación de la reforma laboral, obliga. Pacta sunt servanda, decían. Sin embargo, omitían —ya por malicia, ya por ignorancia— la segunda parte del latinajo: Estando así las cosas (Sic rebus stantibus); es decir, mientras las circunstancias que motivaron el pacto permanezcan inalterables. Es a esta parte del aforismo latino a la que el PSOE se aferrará como lapa a la roca en su juego de «geometría variable», pues en un estado de cosas tan mutable como el actual nada permanece, porque todo cambia y todo fluye. El PSOE lo sabe bien, pues no tuvo en su día reparo en renegar de Karl con tal de reunificar a la familia Marx. José Luis Rubianes Ferro. Vigo.