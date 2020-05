Cartas al director: «¿Dónde están los socialistas? ¿Dónde está el PSOE? ¿Cómo se dejan mangonear?»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

22/05/2020 18:44 h

Encuesta del CIS

En el último CIS, a la pregunta «¿Qué confianza le merece la política que está siguiendo el Gobierno actual para luchar contra el covid-19?, un 10,8 % respondió «Mucha» y un 35,2 % «Bastante». España es uno de los peores países del mundo en índices de personas contagiadas y fallecidas, y en contagios y muertes del personal sanitario... ¡y un 46 % de la población está satisfecha! Un 74,9 % cree que «ahora hay que apoyar al Gobierno y dejar las críticas para otro momento». ¿Dónde está la inteligencia? ¿Dónde está el sentido común? J. F. P. Carballo.

¿Dónde está el PSOE?

De piedra me quedé cuando escuché al señor Simón decir que, cuando la pandemia estaba en su punto más álgido, no eran necesarias las mascarillas porque no había mascarillas. Y se quedó tan pancho. Eso fue por la mañana, pero por la tarde nos enteramos de que Bildu, es decir, los que defienden a los etarras y no condenan los asesinatos, apoyará al Gobierno si se compromete a derogar la Ley de Reforma Laboral. Y yo me pregunto, ante la debacle que se ve venir por tener un Gobierno atado de pies y manos por separatistas, por los que apoyan a los criminales, bicéfalo con cada cabeza mirando para su ombligo, ¿dónde están los socialistas? ¿Dónde está el PSOE? ¿Cómo se dejan mangonear por una persona con tanta ambición de poder que se vende a cualquiera? Encarnación Fernández.