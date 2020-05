Cartas al director: «¿Qué compro, una mascarilla o un litro de leche?»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

22/05/2020 05:00 h

¿Compro mascarillas o un litro de leche?

El Gobierno que nos decía que no era recomendable el uso de mascarilla, porque no había abastecimiento suficiente, ahora nos obliga a llevarla. El Estado debe garantizar que todos tengamos acceso a un bien considerado hoy imprescindible. No nos lo pone fácil. Ahora que se ha disparado el paro y no cesan de cerrar comercios y autónomos, hay que ver bien en qué gastamos nuestro dinero. Ni siquiera ha bajado el IVA de las mascarillas del 21 %, el más alto. Si el Gobierno quisiera fomentar su uso debería dejarlas exentas, como se ha hecho en otros países.

Si estoy en una situación precaria me encuentro en un dilema importante. ¿Debo comprar un litro de leche que vale 0,60 euros o una mascarilla que vale 0,97 euros? No es una nimiedad, ya que las mascarillas tienen caducidad, incluso las caras, y para cumplir con la normas debería usar un mínimo de tres por jornada, lo que supone casi 3 euros por día, o 90 euros al mes por persona. En mi casa somos cuatro. Equivale a 600 litros de leche al mes. Me van a multar, pero creo que lo primero es lo primero, la familia. Antonio Araújo Fernández. Vigo.

Póntela, pónsela

Me parece lamentable que nos tengan que obligar a usar mascarillas en los sitios cerrados y públicos en los que no se pueda guardar la distancia de seguridad. Yo trabajo en una empresa, monto en bici, salgo a correr y a pasear y siempre voy con mi mascarilla. En mi municipio nos han dado una mascarilla del tipo FFP2 y cuatro quirúrgicas, y cuál es mi sorpresa que cuando bajas a la calle solo el 40 % de la gente lleva mascarilla. Señores, no somos niños y hay que ser coherentes, la salud por encima de todo. Ahora más que nunca, póntela, pónsela. Juan José Gutiérrez García. Fuenlabrada (Madrid).

Abrir guarderías sí, pero con seguridad

Como trabajadora de una escuela infantil estoy cansada de escuchar que tiene que abrir para esos padres que necesitan trabajar y no saben qué hacer con sus hijos. Pues muy bien, pero nosotros también tenemos familia, hijos en edades escolares, y para atender a los suyos tengo que desatender a los míos porque no hay dónde dejar a los que no tienen edad para quedar solos ni edad para ir a una escuela infantil. Así que gritemos para que busquen soluciones para que todos los que nos tenemos que incorporar al mundo laboral podamos dejar a nuestros hijos bien atendidos y, ya de paso, que busquen las medidas adecuadas para que tanto los niños como las educadoras no corramos ningún riesgo. Ana Marta Sobrado Sousa.

No puedo volver a casa

Estoy en México y no puedo volver a casa. Los precios de los vuelos son abusivos. Otros países europeos han repatriado a sus conciudadanos subvencionando parte del costo del pasaje. ¿Realmente podemos decir que estamos a la altura de nuestros vecinos? David López Reyes.Tarragona.