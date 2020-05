Cartas al director: «¿Cuál es el interés del centro y profesores en que sus alumnos obtengan una buena calificación en la ABAU»

0

La Voz de Galicia

21/05/2020 05:00 h

La dualidad del profesorado

Como profesora de clases particulares observo diariamente el trabajo que realizan muchos de mis compañeros docentes en los centros de secundaria. Durante esta crisis me ha sorpendido, más que nunca, la extrema diferencia que se puede observar entre el trabajo de los distintos docentes. Algunos de ellos han seguido planificando el trabajo de forma semanal, mientras otros han decidido mandar todo o casi todo el material del tercer trimestre junto. Algunos se han interesado por su alumnado, escribiendo correos electrónicos y ofreciendo clases online, incluso llamándolos por teléfono, mientras otros apenas han dado señales de vida durante estas últimas semanas.

Ciertamente, la situación ha sido complicada para todos y desde el Gobierno no se han dado instrucciones precisas al profesorado desde un principio. Sin embargo, la falta de motivación y el no cumplimiento de las obligaciones es algo que desgraciadamente he podido observar desde siempre en algunos de mis compañeros, y la situación actual solo parece haberlo evidenciado más. Pero también hay una importante parte de los educadores que, durante esta crisis, han puesto sobre la mesa toda su vocación e ilusión. Y con esos profesores me quedo. Carmen García. A Coruña.

Desidia en los cursos de bachillerato

Soy el padre de un alumno que actualmente está cursando segundo de bachillerato. Decretado el estado de alarma y tras unos días sin noticias del centro, pronto empezaron a subir en una plataforma digital el contenido de las clases correspondientes de cada asignatura. Lo entendimos inicialmente como una buena noticia, esperando recibir en breve nuevas pautas docentes, concretamente las del inicio de las clases telemáticas.

Más de dos meses después, mi hijo sigue recibiendo del colegio la materia docente a través de la plataforma mencionada, si bien las clases telemáticas de manera reglada siguen haciéndose esperar, a excepción de alguna esporádica, promediando unas 2-3 horas a la semana. ¿Cuál es el compromiso de unos profesores que a nivel particular no se arrancan con dicha impartición a través de alguna de las múltiples aplicaciones gratuitas de videoconferencia que actualmente disponemos? ¿Cuál es el interés del centro y profesores en que sus alumnos obtengan una buena calificación en la ABAU (antigua selectividad)? He de recordar que los dos últimos cursos de bachillerato de este colegio no están subvencionados por el Estado, de forma que los padres realizamos un pago 340 euros mensuales por la enseñanza reglada, que hemos continuado efectuando hasta la fecha.

Siempre he defendido el trabajo de los profesores y en la actual situación considero lógico nuestro abono de cuotas y el pago íntegro del salario a dichos profesionales, pero igualmente me parece exigible la responsabilidad por su parte, y actualmente no la encuentro. Solo espero que estos alumnos de los últimos cursos de este centro no paguen esta desidia, que no se refleje en una merma en sus calificaciones en la mencionada prueba de la ABAU y puedan así acceder a los estudios del grado deseado por cada uno de ellos. Santi Gómez. A Coruña.