Cartas al director: «Por favor, abran las guarderías para esos padres y niños que lo necesitan»

La Voz de Galicia

20/05/2020 05:00 h

Gracias

Somos Alex y Natacha, los padres de Lidia Zapparova, la niña que sufrió el fatal accidente al caerse de su patinete en Oleiros. Queremos dar las gracias a todo el personal de la UCI pediátrica del Hospital Teresa Herrera, de A Coruña: a la coordinadora, doctora Carmen Ramil Fraga, a la doctora Oihana Martínez Azcona, a todos los médicos, enfermeras, auxiliares y demás personal por su gran profesionalidad así como por el cariño, dedicación y mimo que mostraron hacia nuestra hija, y por el apoyo que nos prestaron a nosotros durante los días que permanecimos ingresados en el centro.

Nos sentimos arropados y pusimos toda nuestra confianza en ellos. No olvidaremos nunca todo el esfuerzo y cariño que demostraron hacia nuestra hija. Muchas gracias de todo corazón. Álex y Natacha. Oleiros.

Pretende ser distinto

A recente imaxe de Trump sen a máscara pertinente, rodeado de adláteres que si portaban a correspondente protección, é toda unha mensaxe de divismo. As súas ansias por ser diferente e non transmitir ningunha imaxe de debilidade ou dúbida pretenden ser a mellor presentación da súa mentalidade triunfalista, da forteza americana. Non é o momento nin o motivo máis adecuado para preten der ser distinto. As normas existen para todos. Crerse por enriba delas vivir por enriba das regras que regulan a convivencia é descoñecer e agravar o problema. Manolo Romasanta Touza. Sigüeiro.

¡Pobres!

¡Ay, qué pobres las buenas gentes de bien del barrio de Salamanca! Patriotas fetén, pata negra. Hombres y mujeres dispuestos a lo que sea para que el brillo de España, ¡arriba España!, jamás languidezca. Renunciarían, lo sé, no ya a sus vidas, sino, ¡voto a bríos!, a su hacienda, para que ni uno solo de los compatriotas que habitan la piel de toro católica, apóstolica y romana pase penuria alguna. Ellos, no albergo ninguna duda, serían los primeros en dar un paso al frente y exigir que se les suban los impuestos para hacer frente al brete en que la pérfida covid-19 y, ¡digámoslo bien alto!, el contubernio bolivariano-comunista, nos ha situado. Lo digo con hondo sentimiento, el pecho henchido, el corazón rojigualda y con la cara al sol: ¡quien fuese vecino del barrio de Salamanca y poder comprar una cubertería de Hermès con la que atronar las calles cual Calanda en Semana Santa! F. Javier Santos. Porto do son.

Bravo por esos padres y por esos niños

Digo bravo por esos padres que trabajan una jornada de 8 horas en casa con niños pequeños de guardería e infantil, que reclaman la atención constantemente, ¡no sé como pueden concentrarse y hacer bien su trabajo! Por favor, tomen las medidas convenientes pero abran al menos para aquellos que lo necesiten. Es necesario trabajar con tranquilidad y serenidad. Confiemos en la responsabilidad del personal que trabaja en las guarderías. ¡Qué decir de un país que abre los bares antes que los colegios y las guarderías! Celsa Formoso Martínez.

Sanidad: cuidémosla siempre

Solía aplaudir al 50 %, para ahora dejar de hacerlo al 50 %. Me acordaba al 50 %, para olvidarme solo el 50 %. Esta teoría es extrapolable a todo lo que, en estas circunstancias, nos rodea. El domingo alguien decidió que era el último aplauso. Pido que, sea al 50 %, sea para nuestros adentros, les aplaudamos los 365 días del año. Recordad, ellos no están ahí solo en estos momentos de pandemia; están siempre. Acordémonos todos los días de ellos, del personal de los hospitales, residencias… Tenemos que cuidar siempre de la sanidad para que cuando nos haga falta esté ahí. De nada sirve recortar y que luego exijamos que esté al 100 %. Lydia Terán Andrés. Puente de San Miguel (Cantabria).