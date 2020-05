Cartas al director: «Para que te hagan la prueba del covid tienes que ser un futbolista español o un gato alemán»

0

La Voz de Galicia

19/05/2020 05:00 h

Falta la despedida

Alguien fallece a causa del coronavirus en una uci lejos de sus seres queridos. Recuerdo una chica en el metro una mañana de hace unos meses. Recibía una llamada que al contestar paralizó el metro con su grito: «¡Se murió mi mamá!». La noticia llegaba de un país que por el acento no supe identificar. Despedidas sin velatorios, entierros mínimos… Esta pandemia nos ha robado uno de los ritos más importantes y simbólicos que tenemos para enfrentarnos a la muerte. Eso va contra nuestra naturaleza y costumbres. Sin embargo, no puedo dejar de pensar también en todas aquellas personas que, en un país extranjero, buscando dejar atrás guerra, hambre y falta de oportunidades, se encuentran un día diciendo adiós desde la distancia. Sin pandemia mediante. En su momento me pareció muy triste. Ahora también. Lucía Arbondo. Barcelona.

Futbolista español o gato alemán

En Alemania se hacen pruebas de coronavirus a todo el personal de riesgo. En este grupo entran las personas mayores, los sanitarios y todo aquel que esté realizando un servicio público. También se hace seguimiento y miles de test a la población sospechosa de estar infectada. Y también a las mascotas, de tal forma que si el gato no maúlla como es debido, si se nota algo decaído al animal, se solicita la prueba y se la hacen. También se sabe que todos los clubes de fútbol en España disponen de test contra el virus para sus futbolistas y entrenadores. De lo que se deduce que para tener garantizada la realización de las pruebas de detección del covid-19 tienes que ser un futbolista español o un gato alemán. M. J. Vilasuso. As Pontes.

Elecciones

¿Cómo es capaz Feijoo de convocar elecciones para el 12 de julio, cuando todavía hay 700 contagiados y 100 muertos diarios? Es una irresponsabilidad increíble, cuando se nos dice que en las playas tendremos que guardar la distancia de dos metros, lo mismo que en cafeterías, espectáculos públicos y comercios. Juan José Couso Ferreira.