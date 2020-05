Covid-19 y el tiempo que tenemos

0

La Voz de Galicia Ana Fernández-Sesma

12/05/2020 05:00 h

Las preguntas que se están haciendo más frecuentemente a los científicos durante esta pandemia de covid-19 suelen empezar por: ¿cuánto tiempo se va a tardar en...? Eso me ha hecho pensar mucho en el concepto del tiempo durante esta pandemia.

El tiempo pasado debería haber sido de preparación y avituallamiento, aunque no se ha sabido utilizar por casi ningún país para realizar preparativos o implementar estrategias que permitan limitar la expansión del virus al principio de la pandemia. Ese tiempo lo tuvimos y no supimos aprovecharlo. Deberíamos aprender la lección y usar el tiempo que tenemos ahora para prepararnos para la siguiente o siguientes olas, en vez de estancarnos en ese tiempo pasado y llorar sobre los errores cometidos.

El tiempo presente es el más importante. Lo tenemos ahora y se tiene que aprovechar al máximo para prepararnos. Se está desperdiciando mucho tiempo presente en criticar el pasado y en apuntar con el dedo sin reaccionar. Es el tiempo de acondicionar fábricas y acreditar empresas para poder producir fármacos y vacunas para todos. Es el tiempo para informar y tranquilizar a la población. Es el tiempo de resolver. Curiosamente, este tiempo está siendo muy irreal para todos debido al confinamiento total o parcial, que nos ha obligado a ajustarnos a una realidad distinta. Los científicos estamos usando este tiempo para aprender sobre el virus SARS-CoV2 y sobre la enfermedad que produce, covid-19. Mientras llegan las vacunas se están probando tratamientos y fármacos antivirales que sirvan para reducir los síntomas de covid-19 o para acortar la enfermedad en pacientes con enfermedad severa. También se están generando tests de serología que puedan medir la capacidad protectora de los anticuerpos producidos. Es literalmente una carrera contrarreloj y además con obstáculos, como son los bulos y las conclusiones sobre hechos anecdóticos que no han sido comprobados científicamente. Eso dificulta mucho nuestro trabajo, pero también tenemos la obligación moral de tratar de separar lo científicamente correcto de lo anecdótico. Pocos expertos conocen cómo actúan los coronavirus, sobre todo el SARS-CoV2, y casi nadie entiende todas las ramificaciones de la enfermedad covid-19. Así es que pedimos un poco de tiempo para aprender y comprobar, y así poder informar. La investigación científica no puede ni debe hacerse bajo presión, ya que el método científico nos obliga a demostrar y validar de una forma rigurosa todos los descubrimientos para estar seguros de que no hacer conclusiones erróneas. De hecho, muchos de los estudios que se están haciendo públicos no han pasado el proceso de revisión que es habitual en la ciencia, para acelerar su difusión. Eso es un arma de doble filo, ya que se está viendo que muchos de ellos, de hecho, no han superado ese proceso de crítica y revisión por otros expertos y han sido refutados.

El tiempo futuro nos enseñará si las personas infectadas están protegidas contra reinfección y qué tipo de protección se genera después una infección con síntomas leves o con síntomas graves. Esta es una de las preguntas más candentes y urgentes de la pandemia del covid-19. Los casos esporádicos que se han reportado en los medios sobre recaídas no son tales, sino que se pueden detectar esporádicamente restos del genoma del virus en el organismo mucho después de recuperarse, sin que ello signifique que sean infecciosos. O sea, que no hay recaídas comprobadas y menos en un intervalo tan corto. Lo que se sabe hasta ahora, con datos preliminares, es que la mayoría de las personas infectadas generan anticuerpos contra el virus, y parece que esos anticuerpos son en su mayoría protectores; eso es esperanzador en cuanto a que se haya generado cierto nivel de inmunidad en la población para las siguientes olas. Esa inmunidad «de rebaño» todavía no es suficientemente alta y es muy difícil obtenerla de forma natural (sin medidas de aislamiento o una vacuna eficaz), en un tiempo razonable, y sería éticamente inaceptable. Los desescalamientos se deben llevar a cabo con precaución y prepararse para futuros aislamientos esporádicos y localizados en zonas de rebrotes si es necesario. De hecho, el tiempo también afecta al virus, que, aunque no parece estar mutando tan rápidamente como otros virus, está circulando globalmente y podría acumular mutaciones que le confieran mayor ventaja en cuanto a transmisión. Eso de momento no está demostrado y los datos que hay sobre los cambios en el genoma viral no parecen apuntar a que el virus se vuelva más severo en las siguientes olas. Pero nada en ciencia es exacto, tendremos que esperar a que el virus siga disminuyendo su circulación debido al confinamiento a la inmunidad adquirida en la población y a la posibilidad de que las temperaturas altas deceleren la transmisión. No es fácil predecir si la segunda ola será más débil, incluso tomando datos de otras pandemias. Al menos sabemos el virus SARS-CoV2 no está mutando de una forma tan rápida como para generar distintos serotipos, es decir, que haya variantes circulando que sean serológicamente diferentes.

La obtención de uno o varios candidatos de vacuna seguros y eficaces en humanos tardara al menos un año y esto es ya una gran aceleración con respecto a otras muchas vacunas que han ayudado a erradicar enfermedades como la polio, la viruela y, aunque no del todo, el sarampión, por poner ejemplos. El problema es tener suficientes recursos y empresas con la capacidad de manufacturarla y luego producir suficientes dosis para todo el mundo. Se está dando una idea falsa de lo que conlleva sacar una vacuna para uso en la población, no digamos en la escala necesaria durante esta pandemia, y eso es peligroso. Lo más preocupante desde mi punto de vista es que se ponga presión a los científicos para acelerar los procesos necesarios y que eso provoque que no se hagan los estudios de una forma suficientemente rigurosa. Al menos, en Europa se está lanzando una iniciativa conjunta para facilitar el proceso.

Como conclusión, no se debería desperdiciar el tiempo. Las víctimas de esta terrible pandemia se han quedado sin un tiempo que les correspondía. Los ciudadanos han donado su tiempo al confinamiento y a los trabajos considerados esenciales en beneficio de la sociedad. Los científicos han donado su tiempo para descubrir tratamientos, vacunas y entender los trucos que usa este virus para causar tanto daño. Lo que las autoridades responsables, los políticos, empresarios y personas en posiciones de poder deben hacer es emplear su tiempo para resolver, facilitar, avanzar, reparar y mejorar esta situación procurando medios, recursos y apoyo para todos los ciudadanos. No es el momento de conseguir ganancias monetarias o políticas, sino de ayudar. Entre todos, esto lo solucionamos. Usemos bien el tiempo y reparemos los daños, no los hagamos más dolorosos.