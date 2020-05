Pedro Brea, hijo de una de las trabajadoras: «Las heroínas no llevan capa, sino pijama»

0

10/05/2020 20:11 h

Las heroínas no llevan capa, sino pijama

Son las siete de la mañana. Mi madre, procurando no hacer ruido, se levanta y se prepara para ir al trabajo. Ella es de esas que pese al confinamiento sigue yendo a trabajar. Yendo a trabajar para cuidar de nuestros mayores, esos que un día nos cuidaron a nosotros. Armadas de pijamas y un material de protección rudimentario, luchan para mantener al enemigo a raya. Ese al que las armas no le afectan, ese al que incluso Trump o Merkel temen, ese al que solo le escarmienta la vocación y la energía que se esconden detrás de un EPI reutilizado. Porque las heroínas no llevan capa, sino pijama.

Pedro Brea Rego. Milladoiro (Ames)