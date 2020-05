Cartas al director: «Estamos creando una generación fría, inexpresiva y con una exagerada contención de emociones»

0

11/05/2020 05:00 h

La distancia social

Cuenta la leyenda que la primera legislación sobre seguridad vial la promulgó allá por el año 1300 el papa Bonifacio VIII, quien, tras establecer el primer Año Jubilar, se vio desbordado por las multitudinarias peregrinaciones a Roma que colapsaban los viales de acceso. Acudió entonces a una antigua costumbre romana según la cual todas las personas y carros que utilizaran la Vía Apia debían hacerlo por la izquierda de la calzada, para evitar que los de ida fueran tropezando con los de vuelta. Y, aunque tras la Revolución Francesa se cambió de mano —salvo en el Reino Unido y algunos países más—, lo cierto es que la norma de circular por la derecha sigue vigente. Sin embargo parece que la mayoría lo ignora, porque, al suspenderse parcialmente el confinamiento y lanzarnos casi todos al recreo, nos comportamos como aquellos peregrinos del año 1300: ocupando todo el ancho del vial y tropezando unos con otros. Es imposible avanzar guardando la distancia social, aunque se haga zigzagueando, porque siempre ha de haber alguien que viene de frente por la mano contraria. Y yo me pregunto: ¿será tan difícil guardar la derecha y así poder cumplir con la norma de separación? Manuel García Castro. A Coruña.

Verdades e mentiras

Que tal se, en vez de preocuparnos tanto por detectar as mentiras, nos dedicamos máis a detectar as verdades? Manuel I. Nanín. O Carballiño.

Niños de hoy, adultos de mañana

Desde bien pequeños queremos enseñarles a los niños la importancia de compartir sus juguetes. Hoy, paseando con mi hijo, me di cuenta de que ahora ya no pueden compartir, ni siquiera tocar ni dejar que se los toquen. Pensé en lo complicado que debe ser asimilar. Estamos educando a los adultos del mañana, a los administrativos, los enfermeros, los limpiadores, los médicos, los profesores... del futuro. ¿Estamos haciéndolos resilientes a las contradicciones o personas de conciencias resistentes?

Es triste pedirle a un niño de cuatro años que no roce a sus amigos, que se mantenga alejado, a dos metros, cuando aún no conoce las escalas de medición. Cuando me escuché pedirle a mi hijo que no se alejase de mí por si venía un coche y que se alejase de su amiga, al principio me sentí ridícula, luego triste... O ponemos todos de nuestra parte para controlar esta guerra o seremos carne de cañón de una generación fría, inexpresiva y con una exagerada contención de emociones. Ledicia Castro. Bergondo.