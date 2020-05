La constitucionalidad de la medida podría salvarse

La Voz de Galicia Francisco Javier Díaz Revorio

10/05/2020 05:00 h

En esta situación de confinamiento se están utilizando de forma masiva las nuevas tecnologías. Desde las primeras puntas de lanza de piedra creadas por el ser humano hasta hoy, la tecnología ha sido siempre un arma de doble filo: instrumento formidable para el progreso, permite también otros usos mucho menos positivos. Esta misma doble faceta puede apreciarse en esta situación, como podemos ver en dos ejemplos. Por un lado, el teletrabajo. Su amplio uso ha puesto de relieve sus ventajas: ahorros de tiempo y de costes de desplazamiento, comunicación rápida entre trabajadores, empresarios y clientes. Pero también hay facetas menos amables. No siempre la calidad de las redes y las tecnologías es la deseable, y el acceso resulta todavía desigual, aunque globalmente creo que nuestro país no está mal ubicado en ese aspecto. Ese acceso tiene también un coste, y me parece que, al menos en este período, está siendo mayoritariamente asumido por los propios trabajadores. Contando mi experiencia personal como docente, creo que la docencia virtual no puede compararse con la docencia presencial, pero, para ser sinceros, está bastante por encima de lo que algunos imaginábamos, en calidad, posibilidades de comunicación y participación y vías de evaluación. Me parece que el teletrabajo no está en condiciones de sustituir globalmente al trabajo presencial, pero esta experiencia va a suponer un importante impulso, y en el futuro su protagonismo será mucho mayor.

Otro lado inquietante de las tecnologías es su utilización como forma de control de la privacidad. La geolocalización (que también tiene vertientes enormemente útiles) y las infinitas posibilidades de acceso a los datos personales eran ya una amenaza que se estaba empezando a hacer realidad, pero esta crisis ha abierto alguna nueva puerta. En estas semanas se ha debatido sobre una nueva orden del Ministerio de Sanidad que permite, por un lado, la implantación de una aplicación para la autoevaluación de síntomas del covid-19, y, por otro, un estudio de movilidad aplicado a la crisis sanitaria. Los problemas de constitucionalidad de este tipo de medidas podrían salvarse, teniendo en cuenta no solo la cobertura excepcional que ofrece la declaración del estado de alarma, sino también un examen de proporcionalidad, sobre todo considerando que la aplicación no es de uso obligatorio, y que la gestión de los datos de movilidad se debe llevar a cabo —si se respeta lo previsto en la orden— de manera agregada y anonimizada. Por otro lado, no es lo mismo la situación de España, en la que estas medidas se han añadido a uno de los regímenes de confinamiento más estrictos del mundo, que la valoración que podría hacerse en Corea del Sur, donde la geolocalización ha resultado una medida eficaz que ha permitido, además, soslayar medidas de confinamiento estrictas, sin duda más invasivas de nuestras libertades. En todo caso, aquí sí habría que esperar que este tipo de medidas desaparezcan cuando la situación excepcional finalice, aunque me temo que ya nunca lo harán del todo. Nuestros datos y nuestra ubicación van a seguir estando, no siempre previo consentimiento realmente consciente y libre, demasiado disponibles para empresas y gobiernos. La misión de los juristas es estar atentos a este tipo de situaciones, y valorar que cualquier restricción cumpla estrictamente los requisitos derivados de un principio de proporcionalidad. Pero me temo que será difícil impedir que nuestra privacidad sea la gran sacrificada por el auge de estas nuevas tecnologías.