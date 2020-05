Cartas al director: «Si el 95 % de los muertos tiene más de 60 años, ¿por qué no los separásteis del resto de la población?»

0

La Voz de Galicia

09/05/2020 05:00 h

La necesidad de despedirse

Quien deja un padre, hermano o amigo sin despedida no se merece escuchar la comunicación victoriosa de la cifra de muertos diaria. No se merece escuchar una sucesión de canciones que ya no suman fuerza ni firmeza. No se merece escuchar el nuevo folclore de los aplausos que ha sustituido a ferias anuladas.

Se merece un tiempo para el luto y el respeto, un reconocimiento humilde y arrepentido de lo que nos ha traído la falta de previsión. Se merece una correcta despedida para poder empezar un nuevo camino.

A falta de esas necesarias despedidas, ¿cuántos quedan ahora con heridas abiertas? Las cicatrices serán imborrables, pero las heridas abiertas son incurables, y si algo ahora necesitamos son curados, curados de cuerpo y de alma. Ángel Sacarrera. A Coruña.

El valor de un paseo

Después de tantos días encerrados en casa y cansados de la lectura, la televisión y de asomarnos a la ventana, se nos permitió salir a la calle, eso sí, con horario y tiempo marcados y sintiéndonos vigilados. Cuando salí, sentí una sensación tan rara como satisfactoria. Sabíamos que la libertad es la madre de la vida misma, pero quizá no nos dábamos cuenta de que un simple paseo podía ser algo tan apreciado, y que la simpleza y las pequeñas cosas son suficiente para sentirse feliz. Ojalá las privacidades que estamos padeciendo sirvan para que la comprensión y empatía nos hagan caminar por la nueva vida a través de senderos que tengan más rosas que espinas. Bien es verdad que los que tendrían que dar ejemplo no lo están haciendo y siguen a la gresca. Allá ellos con su conciencia, son dignos de ser obviados. Vicente Fernández Iglesias. O Vicedo.

Evitar muertes y la ruina

Jueves 7 de mayo. Van 25.857 muertos y no les parecen suficientes. Quieren más. Por eso envían a la calle y por horas a los mayores de 60 años, para que se aireen y, de paso, aspiren el rebufo de miles de inconscientes que trotan al ritmo que marcan Nike y Adidas. Más adelante, en unos días, les dejarán tomarse unas cañas en las terrazas, pasear por playas abarrotadas, plazas y paseos marítimos.

Si el 95 % de los muertos tiene más de 60 años, ¿por qué no los separásteis del resto de la población? España tiene 47.100.000 habitantes, de los cuales 9.180.000 somos los candidatos a palmar. ¿No será más fácil confinar a 9 millones que a 47? Así, tendríamos a toda la población activa en sus puestos de trabajo, con el total de la economía funcionando y los mayores protegidos en sus domicilios, residencias, etcétera. Nos habríamos ahorrado decenas de miles de muertos, la ruina del país durante muchos años y el desencanto de la juventud. Baldomero Ríos. Ferrol.