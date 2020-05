Cartas al director: «Tenemos miedo de lo que pueda pasar. Necesitamos seguir en casa cuidando de nuestros hijos»

0

La Voz de Galicia

08/05/2020 05:00 h

De nosotros depende ahora vencer al virus

Hasta ahora en España la lucha contra el coronavirus se ha realizado siguiendo una fórmula más bien drástica y autoritaria: el estado de alarma con confinamiento impuesto y generalizado. Pero motivos políticos y sobre todo económicos impiden la prolongación indefinida de esta situación, no habiendo pues otra alternativa que la de iniciar la «desescalada». Lo único que cabe, pues, es que a partir de ahora sea la ciudadanía quien asuma por sí misma, de un modo adulto y autónomo, la lucha contra la epidemia con sentido de la responsabilidad, no solo cumpliendo con las nuevas normas establecidas por el Gobierno (franjas horarias, fases, etcétera) sino siendo conscientes de que de todos y de cada uno dependerá el éxito en esta lucha evitando nuevos contagios con acciones tan sencillas como ponerse mascarilla al salir de casa, respetar la distancia de seguridad, lavarse bien y frecuentemente las manos con jabón, y, en general, desechando conductas de riesgo innecesarias (como las aglomeraciones), sin bajar la guardia antes de tiempo ni cantar victoria hasta que se descubra el remedio definitivo: la vacuna. España no puede permitirse un rebrote del coronavirus que obligaría a un nuevo confinamiento y acabaría de hundir nuestra ya maltrecha economía. Pedro Feal Veira. A Coruña.

Responsabilidad en nuestras salidas

Efectivamente, parece que la prevalencia de infección por covid-19 está disminuyendo. Esto es gracias a las medidas de distancia social que han sido puestas en marcha por nuestro Gobierno, asesorado por un comité de expertos, y, sobre todo, con el inestimable trabajo de todos nuestros profesionales de la sanidad que han hecho posible que las demandas de atención no superen a la capacidad de nuestros recursos sanitarios.

Desde aquí llamaría a la responsabilidad y el respeto de todos, en las distintas fases de desescalamiento, ya que la pandemia no está aún superada; así demostraríamos el respeto a todos los que se han esforzado con su trabajo en vencer esta situación.

Debemos realizar nuestras salidas con sentido y respetando siempre la distancia social. ¡Esto no es una fiesta! y el no hacerlo correctamente puede ser nefasto para un grupo de población. José A. Pastor Benavent (Médico de la Unidad de Postoperados Cardiacos del chuac). A Coruña.

Pensar en futuro

En los tiempos oscuros que nos toca vivir, reconfortan las palabras del presidente Feijoo cuando habla de volver a la normalidad con redoblados cuidados medioambientales que hagan de Galicia un lugar más grato y atractivo. Inevitablemente nos vienen a la cabeza dos elementos paisajísticos hostiles y su invasión silenciosa: la plaga de eucaliptos y los gigantescos aerogeneradores.

Cuando se restablezca la normalidad importará mucho pensar en futuro, por nuestro bienestar y por el atractivo paisajístico de un hábitat que ha de ser seguro, saludable y tranquilo si queremos que otros lo compartan. Hemos aprendido que morir es fácil, que el sudario no tiene bolsillos y que importan más nuestras gentes y el futuro de nuestra tierra que la codicia de unos cuantos. Estas cuestiones vitales deberían explicarse en los programas electorales, para conocer el futuro que nos reservan nuestros gestores. Ya vemos que la imprevisión y la improvisación no funcionan. Nieves Villanueva. Lugo.

¿Qué hacer con un hijo de 3 años para poder volver al trabajo?

Soy madre de un niño de 3 años y en breves días me llamarán para incorporarme a mi trabajo de forma presencial para atender a clientes cara a cara. Mi pareja lleva toda la etapa del coronavirus trabajando, marchando a las 7 de la mañana y volviendo a las 21 horas, una semana al mes de guardia sin poder venir a casa, excepto las dos semanas obligatorias que le descontarán de las vacaciones. Mi madre tiene 73 años, es persona de riesgo y vive con una de mis dos hermanas y una sobrina con asma. Y mi otra hermana tiene el marido con problemas respiratorios. Por lo cual, si finalmente me llaman para trabajar no tengo con quien dejar a mi hijo.

En caso de que abran los colegios, ¿quién nos garantiza que no se contagien? Es imposible controlar a niños tan pequeños: que no tengan contacto entre ellos y con los profesores, que no compartan juguetes y se los lleven a la boca, que estén de seguido con mascarillas... Y por desgracia son los que más pueden contagiar y expandir el virus. O yo misma puedo contagiarme en el trabajo y pasárselo a él, y luego él a más niños, es una cadena y una situación difícil de controlar.

¿Qué podemos hacer las madres que nos encontramos en esta situación? Tenemos miedo de lo que pueda pasar. Necesitamos que nos ayuden y que nos permitan seguir en casa cuidando de nuestros hijos, y que nos sigan apoyando con los ERTE mientras dure esta situación. Ana García. Ames.