Cartas al director: «Las tiendas y pequeñas empresas de barrio son imprescindibles»

0

La Voz de Galicia

07/05/2020 05:00 h

Compra en tu barrio, tu decisión cuenta mucho

Las tiendas y pequeñas empresas de barrio son imprescindibles para el tejido social de la comunidad. Si no compras en ellas y si no adquieres productos autóctonos estás creando una gran dependencia del mercado extranjero y de dudosa procedencia. Y, por supuesto, tus posibilidades de encontrar empleo dependerán de políticas foráneas a las que nada les preocupa el futuro de tus hijos. Antes de realizar una compra, medita sobre cómo tus inversiones pueden levantar o hundir tu entorno, tu gente, tus costumbres. Es un asunto muy serio y tu decisión cuenta mucho, porque solo lograremos salir adelante todos juntos. Es el único camino. Joaquín Domínguez. Lugo.

Brindamos por Suecia

A pesar de las duras críticas, Suecia sigue sin confinamiento, fronteras abiertas, libertad de movimiento, niños asistiendo a la escuela, comercios, bares y restaurantes atendiendo clientes en tanto no permanezcan parados, solo recomendaciones, sin imposiciones, prohibiendo únicamente reuniones de más de 50 personas.

Algunos parecen desear que surja un fuerte rebrote que los induzca a decretar el confinamiento. Pero pasan semanas y la curva sueca no diverge de la media europea, y por cierto, sus unidades de cuidados intensivos nunca estuvieron ni cerca de saturarse.

El eslogan de los demagogos justificando las cuarentenas forzadas era que preferían cuidar la salud aun a costa de la economía. Pero la destrucción de la economía está resultando tan grande que acarreará muchos más muertos que el covid 19.

En fin, por respetar el derecho humano a la libertad y, consecuentemente, lograr un mejor resultado, los hombres de buena voluntad en todo el globo brindamos: ¡salud Suecia! Alejandro A. Tagliavini. Madrid.

Desconfinamiento imprudente

Siendo los aplausos al personal sanitario un gesto de reconocimiento social por la inestimable labor desarrollada en condiciones adversas durante este tenebroso período de epidemia, resulta chocante el descuido observado en las calles en materia preventiva en los primeros días de desconfinamiento parcial. Es comprensible el deseo de salir a pasear y hacer deporte tras más de un mes encerrados en los hogares, pero sin olvidar la importancia que tiene mantener la conciliación entre el desahogo y la responsabilidad personal, porque la amenaza sigue ahí y las consecuencias de un aparcamiento imprudente de las recomendaciones preventivas son de sobra conocidas. ¿No es un contrasentido que la práctica de ejercicio físico buscando efectos saludables suponga un riesgo de infección descontrolada con resultado de enfermedad, muerte y pobreza? Alejandro Prieto Orviz. Gijón.

¡Enhorabuena, jóvenes!

En estos tiempos tan convulsos que nos ha tocado vivir, donde todos los gurús dan rienda suelta a su imaginación, intentando dilucidar cómo serán nuestras vidas después de la pandemia y cómo afectarán a nuestro quehacer diario el hecho del distanciamiento social o todas las recomendaciones sanitarias que deberemos llevar a cabo; permítanme que les diga que un día como hoy, un 7 de mayo de 1960, dos jóvenes enamorados, Fina y Francisco, se daban el sí quiero y unían sus vidas para formar un proyecto común. Pues bien, 60 años más tarde y en pleno estado de emergencia, en su modesto domicilio de Guísamo, siguen cuidando uno del otro como si fuese su primer día de matrimonio, con la misma ilusión y el mismo celo. Tal vez para estos entrañables ancianos el día a día durante la pandemia no haya afectado tanto su rutina diaria, que sin lugar a dudas es ¡quererse mucho y cuidarse mutuamente! Juan Francisco García Casal. A Coruña.

Salvados pola campá

O Goberno de coalición conseguiu outra prórroga do estado de alarma, aínda que con menos apoios e despois de ter que negociar co PNV, que apoiou a formación deste Executivo, e con Ciudadanos, que tanto criticou. É de supoñer que estes apoios non foron gratis, sobre todo o do PNV, algún día saberemos canto custou ese voto a favor. Mentres, Pablo Casado coma sempre, moito ruído e poucas noces: bastou un toque dalgúns pesos pesados do partido para que tragase as súas ameazas, e de aí a abstención.

O preocupante é que tódolos políticos parecen estar en campaña electoral, no canto de traballar para o pobo que os elixiu, e agora, máis que nunca, conseguiron encabuxar á maioría de tódolos votantes, tanto de esquerda como de dereita. Serafín Valladares. Cangas.