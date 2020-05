Cartas al director: A la atención del coronavirus

0

La Voz de Galicia

03/05/2020 05:00 h

Me dirijo a ti, covid-19

Te escribo esta carta para comentarte lo que pienso de ti. Me gustaría decírtelo a la cara, pero es totalmente imposible por ser lo que eres. Entraste en mi cuerpo y, a pesar de estar confinado, tuve que aislarme, privándome así de sentir el calor familiar dentro de mi hogar. En esos días de aislamiento, vinieron a mi mente muchos recuerdos, muchas vivencias, y también, una enorme preocupación por el futuro tan incierto que creaste. No sé de dónde saliste, ni de dónde eres, para hacer el estrago que estás haciendo. Te otorgaron una supuesta procedencia. Dicen que te escapaste, pero después de darle muchas vueltas a mi cabeza, llegué a la conclusión de que provocaron tu salida a propósito, en una jugada maestra a dos bandas, como en el billar, creando así una situación de incalculables consecuencias. Eres un mal nacido, eres peor que las ratas. A ellas se les ven, pero a ti no, porque tú estás agazapado, escondido, invisible. No sabemos por donde nos vas a entrar: por arriba, por abajo, por la derecha o por la izquierda. Supongo que lo harás por detrás, como todos los cobardes, como los que dan las puñaladas traperas. Eres tan vil y ruin que penetras en los más vulnerables, nuestros mayores, hasta ir acabando con ellos. Nos privaste de relacionarnos con nuestras familias, amigos y compañeros de trabajo, de viajar, de realizar nuestra vida cotidiana. Pero no te preocupes, porque todos juntos estamos buscando la forma de acabar contigo. No quedará ningún rastro de ti. Así que como nosotros, cuídate, porque tienes los días contados. Te quiero, ver acabado. Antonio l. Rey. Vilagarcía.

Filosofía de vida

La felicidad es una actitud, una filosofía de vida, una forma de viajar. Va más que el propio destino o el bien material al cual con cáusticas luces de neón se presentan como la panacea a nuestros pesares. La frivolidad, a incoherencia deshumanizada campan por doquier ante la no razonada inconsciencia del recurrente «parné» capitalista. Toda esta cretinez ha prescrito; el médico espiritual receta que ahora todos seremos iguales tras la superación de la incerteza. Las caminatas, una caricia o las carreras hacia la meta del alma son ya comunes, felizmente vulgares, como un relato construido con mimbres cívicos, soñadores y humildes. Quizá hemos rescatado la felicidad. Óscar Costas. a coruña

Responsabilidade

Cada vez máis xente salta o confinamento, poñendo en perigo a súa propia vida e a dos demais. Non queren escoitar nin entender a recomendación do presidente do Goberno e das autoridades sanitarias de quedar na casa. Con esa actitude van conseguir que sigamos metidos nas casas agora que podemos saír en certos horarios. Responsabilidade! Quero mandar o meu agradecemento aos sanitarios que intentan salvar vidas xogando a súa propia, aos voluntarios que coidan as persoas maiores e á xente que fixo e fai doazóns de comida e material cirúrxico. Miguel Becerra. Culleredo.

Es el momento de nuestros jefes

Ahora es el momento de demostrar y de agradecer la labor que llevamos haciendo en primera línea de fuego desde mediados del mes de marzo. Mis compañeros de las farmacias, y yo mismo, que llevo 23 años en la profesión, lo estamos dando todo desde que empezó esta crisis. Nos hemos dejado la piel con mucho más trabajo y con mucho más riesgo del que teníamos ya anteriormente y sin pedir nada a cambio; sin protestar, sin exigir más medidas de protección, que han ido llegando gracias al buen hacer de nuestros jefes. Lo que quiero reivindicar ahora, es que llevamos desde el 2016 sin un convenio estable, sin subidas, sin cobrar los atrasos que nos corresponden por ley; tendríamos que haber cobrado un 2 % más anualmente según el convenio anterior y sé que muchos de nosotros no lo hemos recibido. Desde finales del año pasado, se está negociando un nuevo convenio . Ahora es el momento de que nuestros jefes se acuerden de sus empleados y nos suban los salarios. Que negocien un buen convenio para que nos sintamos orgullosos de ellos y podamos ir a trabajar cada día para atender a todos nuestros pacientes que se merecen nuestro esfuerzo y nuestra dedicación. Patronal y sindicatos, hagan el favor, negocien, y negocien bien para que de esta crisis también salgamos reforzados todos los empleados de farmacia. Ahora les toca a ellos... a nuestros jefes. Manuel José Veiga. Lugo.

Reflexións

O novo virus colleu a humanidade en fóra de xogo. A todos: cidadáns, dirixentes políticos, científicos. Endeusados co actual desenvolvemento tecnolóxico, vímonos donos do mundo. Pero o covid-19 amosounos que a actual sociedade e o seu desenvolvemento é un xigante con pés de barro. O Goberno debe saber non só tomar decisións, senón tamén saber transmitilas. E as decisións que se tomen teñen que contribuír a dar confianza a un pobo que, coma sempre, está moi por riba da clase política. Esas decisións teñen que ir adobadas polo sentido común. Como exemplo, baste o posibilitar abrir ao sector da hostalería cunhas condicións que fan inviable esa apertura. É moi discutible que neste momento o estado de alarma sexa a única forma posible de controlar o virus. Pero a oposición non debe gastar tantas enerxías en criticar todas as decisións do Goberno e arrimar máis o ombreiro co obxecto de superar o antes posible a enorme crise que nos rodea. Un problema desta magnitude debe superar ideoloxías. É preciso buscar solucións equilibradas, consensuadas na medida do posible, consultadas en fontes fidedignas e non partidistas. É preciso que cadaquén sexa responsable dentro do deu ámbito de actuación social para rematar cunha situación que está a poñer en dúbida o noso sistema de vida. Manuel Romasanta. Sigüeiro