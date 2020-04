Cartas al director: «Como suspendan la salida del 2 de mayo por culpa de algunos padres, cuento lo de los Reyes Magos»

0

La Voz de Galicia

30/04/2020 05:00 h

El botón del pánico

Ayer descubrí en la barra de tareas del ordenador un punto rojo como un botón. No había reparado en él aunque lleva más de un año instalado. Es el «botón del pánico» y forma parte de las medidas contra las agresiones a profesionales sanitarios. La OMS y la Organización Internacional del Trabajo estiman que el 25 % de la violencia en el lugar de trabajo corresponde al ámbito sanitario.

A las 20 horas escucho en los balcones del vecindario los aplausos dirigidos a los «héroes» en la batalla contra el coronavirus. Pienso en los familiares y cuidadores de pacientes agudos y crónicos, de personas en silla de ruedas o encamados, con pocas ayudas y enormes dificultades, especialmente en familias con pocos recursos. Ellos sí son héroes. Los médicos y sanitarios no lo somos, pero tampoco somos villanos ni mártires. Tan solo intentamos ser buenos profesionales, sin más. Y como la memoria del ser humano es corta, cuando pase la pandemia tal vez tengamos que volver a usar el botón del pánico. Francisco J. Barón. A Coruña.

Paseos

Vivo en Bergondo y sinceramente me pregunto: ¿no se puede salir a pasear en un ayuntamiento en el que practicamente no hay aceras y las que hay tienen 1 metro de ancho siendo generoso? ¿Por qué si tenemos que ir por carreteras y pistas de 3 metros de ancho y nos podemos cruzar como mucho con dos personas tenemos que seguir confinados? En esas pistas, uno va por un lado y otro por el otro y se cumple la distancia. Esto ha sido, es y será un desproposito y no esperamos ninguna mejoría. Pedro Baamonde Sánchez Lubre. Bergondo.

Lo que haré si los padres incumplen las normas

Al parecer ya empezamos la cuenta atrás y hemos conseguido que el domingo pasado salieran por primera vez los niños a la calle. Pero todo tiene su parte negativa y en este caso son las imágenes de algunos padres incumpliendo las normas. Esa actitud puede perjudicar a otros, ya que esta previsto que el 2 de mayo puedan salir todos los que aun no lo han hecho. Pues bien, si esa actitud poco civilizada de algunos padres nos pudiera perjudicar y se suspendiera la orden de salida del sábado, trataría por todos los medios de difundir y contar lo de los Reyes Magos, el ratoncito Pérez y cómo vienen los niños al mundo. Queda dicho. Mari Carmen Lis Cárcamo. A Coruña.

El pueblo y los políticos

El pueblo llano, el ciudadano de a pie, está mostrando un comportamiento ejemplar con unos valores humanos de una encomiable responsabilidad y la pica en Flandes de nuestro ejército sanitario; un ejercicio que corresponde a un gran país que se vertebra en el cuidado de los niños, ancianos e individuos más vulnerables.

Mientras tanto la casta política interpreta una constante impresentable y fatua: seguir manteniendo sus poltronas lustrosas y calientes, destruyendo, no construyendo; atacando, no aportando; descalificando, no respetando, y haciendo caso omiso del mayor logro de un estado democrático: la libertad en pos de un bien común. Óscar Vázquez.

Elecciones en Galicia, ¡ya!

El estado de alarma y sus poderes excepcionales tienen que terminar, pues los objetivos de reducir contagios y no colapsar la sanidad se han cumplido. Hay ya otros mecanismos legales ordinarios para gestionar la recuperación económica y social. Hay que fijar nueva fecha para las elecciones en Galicia. José Luis Gardón. Madrid.

Mascarillas

Me dejó sorprendida la noticia en La Voz de Galicia que dice que están apareciendo tiradas en la calle grandes cantidades de mascarillas y guantes usados, así como colillas lanzadas desde las ventanas. En estos tiempos que tenemos que extremar las medidas de higiene y seguridad, por nosotros y por todos los demás, una parte de la población es desconsiderada. Dificulta el trabajo de los servicios públicos de limpieza y nos ponen a todos en riesgo con desechos que pueden estar contaminados.

Está muy bien asomarse a las ventanas a aplaudir a los profesionales, pero no a costa de otros profesionales de la limpieza y del resto de la población que circula por la calle. María José Blasco Fernández. Oleiros.