Cartas al director: «El salir a pasear en solitario, tras más de 40 días de confinamiento, no es una amenaza»

0

La Voz de Galicia

29/04/2020 05:00 h

Otra forma de deporte individual

Pensando en realizar actividades sin posibilidad de contagio, se me ocurre que en nuestra comunidad, al igual que en toda la costa española, estamos los aficionados a la náutica y pesca deportiva. Cientos de propietarios de embarcaciones menores, con un solo tripulante, salían muchas mañanas a navegar por nuestras rías impulsándose con sus remos, pescaban alguna pieza o no, pero hacían ejercicio en un medio donde siempre se respeta la distancia mínima social. También los navegantes de embarcaciones de vela que salimos solos a disfrutar del silencio impulsados por las brisas marinas. La mayoría de nosotros somos personas en edad de jubilación, con esta única actividad deportiva. Puede ser una alternativa interesante. Ángel Cebral. Ferrol.

Elegir el verbo adecuado

Leo en La Voz del 28 de abril el siguiente titular: «España dilapida 7.500 millones de euros por cada semana de reclusión». Según el DRAE, dilapidar significa «malgastar los bienes propios, o los que alguien tiene a su cargo». Entiendo que lo que quiere decir la noticia es que España pierde 7.500 millones. ¿Dilapidamos los ciudadanos porque estamos confinados? ¿Dilapida el Gobierno porque ha declarado un estado de alarma para garantizar nuestra salud? En España, afortunadamente y al contrario que en otros países, se optó desde el principio por priorizar la vida humana sobre la economía. Alberto Pensado Castiñeiras. A Coruña.

Carta a todos los partidos políticos

En este momento de grandísima crisis, y cuando los ciudadanos están dando una respuesta ejemplar, estamos muy preocupados por las noticias que ustedes generan todos los días dando la impresión de que les importamos poco. Cuando logremos vencer la pandemia ya se tirarán los trastos unos a otros en busca de los votos que muchas veces es lo único que les importa de los ciudadanos. Lo que sí queremos la mayoría de los españoles es que se unan todos para tratar de buscar la mejor salida a la situación económica y social en la que va a quedar España. Demostremos a Europa que estamos unidos para poder exigir a Bruselas o a donde corresponda la ayuda que necesitamos nosotros y otros países. Si en este momento crucial la UE no responde adecuadamente, nos preguntaremos para qué sirve.Y si algún partido no lo quiere hacer, que lo diga dejen de poner sus dirigentes la zancadilla, en las próximas elecciones ya se lo recordaremos los votantes. José Antonio Picado Rodríguez. A Coruña.

Pido control en lugares públicos

Mi madre sigue un tratamiento oncológico en el hospital, al que ha acudido en estos últimos dos meses de pandemia. Me parece increíble que siendo un sitio público con muchos enfermos y personal sanitario en riesgo no haya más controles de temperatura a las entradas para prevenir los contagios.

También me parecía extraño que a España llegaban pasajeros del extranjero por aeropuertos, estaciones, etcétera, sin controles. Especialmente cuando ya estábamos viendo en los medios imagenes de los estrictos controles de Asia. Por favor tenemos que detectar y aislar a los enfermos, es la única forma de acabar con esto. Marisa Barba. Teo.

Adultos responsables

Desconfíado, asimilé la noticia de que los niños podrían salir desde el 26 de abril. Peor fue cuando supe que se podría salir a la calle con tres hijos menores de 14 a la vez. Y peor cuando escuché al presidente decir que desde el 2 de mayo se podría salir a practicar deporte, a caminar. Y todo esto se hizo realidad el domingo, cuando no se respetaron las distancias sociales, se jugaba al fútbol, se invadían parques. Los adultos responsables en muchos casos no ejercieron como tales, y de no cumplir con las responsabilidades ciudadanas no tiene la culpa este errático Gobierno. Roberto Cordero. Madrid.

Se está vulnerando la Constitución

La ley que regula el estado de alarma faculta para establecer limitaciones al artículo 19 de la Constitución. Pero deben estar orientadas solo a luchar contra el covid-19 y tener una justificación muy contrastada. El salir a pasear en solitario, tras más de 40 días de confinamiento, no supone una clara amenaza, y por ello impedir este modo de libre circulación atenta contra el derecho fundamental recogido en nuestra Carta Magna. Suso Beloso.