Cartas al director: «Que obliguen a rellenar una declaración y llevarla encima para salir de casa, como en Francia»

La Voz de Galicia

28/04/2020 05:00 h

Control de las salidas en Francia

En Francia, y desde el principio del confinamiento, las salidas diarias de una hora para paseo o deporte de niños y adultos están autorizadas, pero también controladas. En su caso, el Gobierno ha previsto un sistema de declaraciones de salida (soportadas y registradas en una web gubernamental) y que obliga a rellenarlas de forma individual para cada persona (ya sea niño, adulto o anciano) y para cada salida, incluyendo sus datos personales, el motivo (entre los autorizados) y la hora de salida, el domicilio...

Gracias a esta declaración que uno debe llevar consigo durante cada salida (impresa o en formato digital en su teléfono), las autoridades (gendarmería) pueden controlar en cualquier momento si el lugar y la hora en la que cada uno se encuentre fuera de su domicilio son compatibles con el motivo autorizado de salida. En caso contrario, la persona o personas son sancionadas inmediatamente.

Se trata de un mecanismo simple que contribuye a evitar situaciones como las que desgraciadamente hemos visto en el primer día de salida autorizada de paseo en España. José Antonio Castro Devesa. Arbonne-la-Forêt (Sena y Marne, Francia).

Saldremos de la crisis, pero con otras recetas

El estado de alarma que está prolongando este Ejecutivo inevitablemente hará daño a nuestra economía. Ya hemos visto las previsiones del FMI o del Banco de España en cuanto al dato de paro o a la bajada del PIB. La pregunta es: ¿vamos a enfrentar esta crisis de la misma forma que en el 2008? En aquella época el Gobierno de Zapatero se inventó el famoso Plan E, una inyección monetaria que solo sirvió para crear empleo en obras públicas y despilfarrar 12.000 millones de euros de nuestros bolsillos, con la consecuente crisis de paro y déficit.

¿Y que se les ha ocurrido ahora? Entre otras cosas crear una renta vital básica y permanente, algo incomprensible, ya que ese dinero no sale de las arcas del Estado vía impuestos, sino directamente de emitir mas deuda que las siguientes generaciones y con otro gobierno pagaremos en recortes en las pensiones y las prestaciones sociales, o en subir determinados impuestos, porque la barra libre se acabará y los intereses de la deuda hay que pagarlos. ¿Les suena? Esta deriva es cíclica, ya que la socialdemocracia siempre busca la solución en crear más deuda, y decirle a Europa y al Banco Central Europeo que imprima billetes y mantenga los tipos de interés, además de pedir a los países que hacen sus deberes que sean solidarios con nosotros.

Nuestras pymes se enfrentan a su mayor reto en décadas, y en la mano del Gobierno está aprovechar esta crisis para bajarles los impuestos, crear seguridad jurídica y agilizar trámites administrativos, o eliminar tasas tecnológicas como la de Google si quiere más startups o atraer capital y por tanto generar empleo. El modelo productivo de España no puede ser solo vivir a costa del turismo. Algunos nos negamos a vivir en este Estado paternalista que permanentemente nos tiene atados a su antojo y nos da y nos quita cuando a él le parece bien. Juan Llamazares. Madrid.

Las comunidades de propietarios y el covid

Estos días está habiendo polémica sobre el uso y disfrute de los elementos comunes de los edificios. Los administradores de fincas están un poco confusos, pero no hay duda alguna, pues el artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal dice: «Al propietario y al ocupante del piso o local no les está permitido desarrollar en él o en el resto del inmueble actividades prohibidas en los estatutos que resulten dañosas para la finca o que contravengan las disposiciones generales sobre actividades molestas, insalubres, peligrosas y nocivas». Como actividades insalubres se contemplan aquellas que suponen un riesgo para la salud y que se puedan contagiar determinadas enfermedades. Está muy claro: hasta que las autoridades sanitarias no levanten el confinamiento no se pueden utilizar los elementos comunes de un edificio. Emilio Lira. Negreira.

Desexos

Devezo por botar unha primitiva, tomar un café con leite de bar e mercar un libro, ou dos, dos de verdade, papel e tinta impresa, nunha libraría. Eslumezo por camiñar polo areal, encher os pulmóns de salitre, bañarme no xélido mar da Pombeira e non sentir os nortellos. Quero ir pescar: sentir a forza do robalo na cana. Rabio por camiñar sen mirar atrás, tan lonxe coma me leven as pernas, e os folgos, sen sentir o escrutinio dos alguacís de fiestra e de balcón. Alangreo por sentir maniotas. Relouco por saír de esmorga con amigos, rir e buligar, amais tomar unha tónica con xenebra das de sempre: tónica, xenebra, xeo, moito xeo, e un trisco de limón. Arelo viaxar até o fin do mundo, tan preto de nós, para ver a derradeira raiola do día mentres unha morna airexa me cantaruxa. Oxalá non falte moito para que, coma cando chove logo de degoxar que chova, botemos pestes contra a rutina cotiá! Francisco Javier Santos. Porto do Son.