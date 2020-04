Cartas al director: «Mi hija de 15 años se ha sentido dolida y yo también»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

27/04/2020 05:00 h

Los menores de 14, 15, 16 y 17 años también existen

Como madre de dos menores, un niño de 12 años y una niña de 15, considero que se han olvidado de un grupo de ciudadanos que también viven en este país, los menores que tienen entre 14 y 17 años. Según la orden del Gobierno, mi hija no podría salir con su hermano, pero, según dijo la vicepresidenta, los menores entre 14 y 17 años (inclusive) ya pueden ir a comprar el pan o al supermercado. Siendo un poco coherente, yo a mi hija no la dejo ir a comprar a lugares cerrados, donde es más fácil contagiarse. La dejaría ir a la explanada que hay debajo de nuestra casa a respirar aire puro y respetando las normas.

Señor presidente, le recuerdo dos artículos de la Constitución española: el 14, que dice que «los españoles son iguales ante la ley», sin que pueda prevalecer discriminación por nacimiento, raza, sexo, religión o «cualquier otra condición o circunstancia personal o social»; y el 139, que dice que «todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado». Mi hija se ha sentido muy dolida y yo también. Eva Lorenzo Castro. Santiago.

Son como nenos (os nosos políticos)

Ás súas señorías estaralles a afectar tamén a corentena, porque, despois de levar xa case seis semanas co estado de alarma, cando chega a hora de comparecer diante das cámaras, e a pesar de levar o discurso preparado, meten a pata ata dicir basta. Iso non pode ser, e máis sabendo como está o panorama no Congreso, cunha oposición que só queren sangue (metafóricamente falando), sobre todo Vox, aínda que o PP, dende que está Pablo Casado, parece que está polo labor de competir co señor Abascal para ver quen está máis á dereita da dereita.

Por desgraza non son soamente estes dous partidos, xa que Junts per Catalunya segue facendo política desta pandemia, algo normal, son os herdeiros de Pujol, un partido máis de extrema dereita, agora dirixidos por Torra, unha marioneta de Puigdemont. Por non falar do comunicado da señora Díaz, ministra de Traballo, dicindo que ata Nadal non se abrirá a hostalería; a xente alucinou, que datos ten para afirmar iso, máis de 3.000.000 de autónomos alarmados por estás declaracións e ela tan tranquila.

Póñanse as pilas, levamos demasiado tempo encerrados e xa estamos fartos de tanto lapsus, erros e soberbia. Serafín Valladares. Cangas do Morrazo.

El covid de la cultura y la tecnología

Desde niño he escuchado que de toda gran crisis surgen grandes oportunidades. Y este covid está sirviendo para ello. Es el covid de la cultura, que saca a multitud de artistas y creadores a los balcones de sus casas para dar, en abierto, lo mejor de sí. El covid que está haciendo que miles de personas descubran a esos artistas, que se acerquen a la música por una simple canción, a la literatura por un cuento, un soneto o un verso, o a las expresiones gráficas de la pintura o la fotografía. También es el covid que, irremediablemente, ha unido la tecnología a la cultura, que ha puesto las artes más online que nunca, que las ha democratizado y expandido y que nos esta mostrando buenas creaciones, incluso en el difícil arte de la comunicación. Gracias a los artistas que se muestran, a quienes los consumen y a los que los potencian desde cualquier medio. Fernando Borges. Adeje (Tenerife).

Coronavirus y mayores

Me pregunto si estos fenómenos de la ciencia y la comunicación son conscientes que a alguno de ellos le queda un telediario para entrar por la puerta grande a eso tan manido y denostado que es la llamada «tercera edad»; al paso que vamos habrá una cuarta, por mucho que a algunos les moleste, porque parece que el mayor es una rémora que hay que esconder.

El mayor no siempre es dependiente y senil. Muchos, cada vez más, vivimos plenamente como cuando teníamos 50 o 55 años, incluso nos decidimos a hacer aquellas cosas que en la juventud no tuvimos tiempo, como por ejemplo estudios universitarios, viajamos, vamos a teatros, cines, restaurantes, en resumen, vivimos. Sin el consumo y la aportación de experiencia de los mayores, este mundo sería todavía mucho más tonto de lo que es. Delia González Fernández.

Coller unhas fanequiñas

Levamos confinados no piso dende o 14 de marzo, e parece que agora xa vese a luz ó final do túnel, comeza a desescalada do confinamento. Eu pregunto, e logo non se podería saír, na miña embarcación, eu e maila miña dona, a dar un paseo polo mar —neste caso o tema da distancia non seria ningún problema—, e de paso, si se dan, coller dúas ducias de fanecas da ría, que ricas son, sen prexudicar a ninguén? A carnada xa a teño no conxelador. Moito animo e saúde para todos. Vicente Pérez López. Pontedeume.

Diabético y con finca

Soy diabético y tengo una finca de 1.500 metros cuadrados a 20 kilómetros de donde vivo. Necesito andar por prescripción médica, estoy solo y por lo tanto el riesgo de contagio es cero. ¿Qué puedo hacer para irme a mi finca? Manuel Casal Mera. A Coruña.