Cartas al director: «Soy minusválido y el no poder salir a la calle me está pasando factura psicológica»

La Voz de Galicia

26/04/2020 05:00 h

La tormenta perfecta

La glorieta es un nudo vial complicado para que un conductor novel lo pueda salvar con éxito, máxime si ese conductor es poco respetuoso con las normas de tráfico. Y Sánchez reúne ambas condiciones. Se le advirtió que de las glorietas solo se puede salir indemne si se hace por la derecha. Pero él se empecinó en hacerlo por la izquierda, zigzagueando entre un tráfico tan peligroso en el que se mueven las izquierdas radicales y los separatistas, cuyo afán único es destruir España. Y si ya era previsible que se iba estrellar, con la llegada de la tormenta perfecta (covid-19) el desastre arrasa con todo.

Si estos días son plausibles las loas dispensadas a los diversos servicios públicos, por su encomiable comportamiento, no se puede ignorar a muchos privados, desde grandes empresas como Inditex a humildes talleres y hasta costureras, que altruistamente se pusieron a fabricar equipos protectores para los sanitarios, las fuerzas de seguridad y los vecinos. Lo único que falla aquí es el sobredimensionado Gobierno. Manuel García Castro. A Coruña.

Cállese, señor Iglesias

Está mucho mejor callado que criticando la acción de la Justicia. Porque cada vez que abre la boca para criticar las sentencias que no son favorables a sus intereses nos da una muestra más de su ideología de patio de colegio. Porque como miembro del Gobierno, su deber es defender al Estado, no atacarlo. Porque en este país democrático las sentencias se basan en hechos probados. Porque no se puede defender a una diputada que se dirige a una policía llamándola «cocainómana, mala madre, hija de puta» o diciéndole «si fuera tu hijo tendría que coger un arma y pegarte un tiro». ¿Esta es la democracia que defiende nuestro vicepresidente del Gobierno? Alberto R. Valín. Guntín (Lugo).

Hay que usar mascarilla

Piensen en un recinto cerrado: supermercado, frutería, farmacia, tienda… Entra una persona sin mascarilla, sin síntomas de padecer la enfermedad, pero que sin saberlo está contagiada (estadísticamente, nada raro). Tose, estornuda o simplemente respira: está dejando una cantidad de virus flotando en el ambiente que cualquier persona sana que pase por ese sitio, al respirar, por aspiración introduce en su cuerpo, y luego lo lleva a su casa o a otra tienda… ¿Se imaginan la cadena? ¿Por qué no se obliga a todo el mundo que entre en una tienda, o incluso que ande por la calle, a usar mascarilla? Aunque escasean estos artículos, no es difícil hacerlos en casa, y, si no pueden hacerse, pues no se puede salir. Juan Francisco Pérez Ferreiro. Carballo.

Nuestros mayores

A raíz de la pandemia son muchas las voces que se han manifestado en defensa de nuestros mayores. Nos llegan mensajes recordándonos esa generación de la posguerra, de la hambruna, de la emigración , esa generación que nos pagó los estudios, que nos cuidó los niños, que con sus precarias pensiones de jubilación hacen malabares .

Pero existe otra pandemia que también afecta a nuestros mayores, y que los aísla y los condena a la soledad y la institucionalización. Es el alzhéimer y otras demencias. Esta enfermedad se ceba con nuestros abuelos (y no tan abuelos) y además arrastra a sus familias y arrasa con ellas, ocasionando un sufrimiento psicológico derivado no solo de ver a tu ser querido en un declive infinito, sino por la impotencia que ocasiona la escasez de ayudas para poder hacer frente a sus cuidados, o para poder lograr una conciliación laboral que evite ingresarlos en una residencia .

Como profesional dedicada a la atención de enfermos con alzhéimer he estado en contacto telefónico con mis pacientes y sus cuidadores, que en ocasiones son ancianos también, comprobando cómo la otra pandemia se ceba un día más con ellos. Quisiera que la autoridades se acuerden de invertir en investigación , en más recursos humanos y técnicos , en planes de atención integral ,y sobre todo en ayudas a dependencia reales para las familias. Quisiera que esta oleada de solidaridad con nuestros mayores persista cuando todo esto pase. Celia Pérez Sousa. A Coruña.

Minusválido encerrado

Tengo una minusvalía del 67 %, para desplazarme uso un escúter para minusválidos. El hecho de vivir solo y el no poder salir a la calle poco a poco me va pasando factura psicológica, y me pregunto: ¿cuál sería el problema por permitirme salir un rato con mi escúter a ver un paisaje distinto al del salón de mi casa? ¿Alguien piensa en personas que están en una situación igual o parecida a la mía? Tal vez el virus no me mate, pero seguro que el hecho de estar tanto tiempo en casa me pasara factura. Ángel Méndez. Santiago.

Desescalada con sentidiño

Esta longa noite de confinamento terá o seu amencer. Aínda que semella que se está a entrar nunha louca carreira por ver quen nos desconfina antes. Teremos que ser, unha vez máis, os de a pé quen lle deamos unha volta de cordura a todo isto porque a precipitación pode supor un desalentador retroceso. Dá a impresión que non aprendemos nada. Teremos que exportar algo do noso sentidiño. Modesto Rodríguez Centrón. Ourense.