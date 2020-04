Cartas al director: «Necesitamos trabajar, es la única forma de salir de la ruina»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

24/04/2020 05:00 h

Todos tenemos derecho a ganarnos la vida

Los niños tienen que jugar y divertirse, estar en el campo, etcétera. El que no esté infectado, a trabajar a piñón y a levantar el país, y el que lo esté, a cuarentena. Cribar a las poblaciones es fundamental, la desescalada comienza con test masivos. Las personas tienen derecho a trabajar igual que los presentadores de televisión. Todo el mundo tiene derecho a ganarse la vida y no solo algunos, hasta aquí podríamos llegar. ¿Qué buscan? ¿Que mucha gente dependa del Estado? ¿Qué esa persiana que has levantado con el sudor de tu frente acabes cerrándola y que dependas de una paguita? En nosotros está cambiar este orden de cosas. En vez de salir a aplaudir yo ánimo —aconsejo, no ordeno, como otros hacen— a exigir libertad de movimiento, salir de la prisión porque necesitamos trabajar, es la única forma de salir de la ruina en la que nos quieren meter. El virus está aquí entre nosotros, pero hay que perderle el miedo, ya se han aprendido una serie de normas de educación sanitaria. El virus no se va a ir ni cuando llegue la vacuna. Estamos en otro momento, hay que terminar con la psicosis. Vida normal y exigir al Gobierno test, reclamar porque nos están metiendo en un agujero impresionante. Jesús A. Fernández Olmedo. Córdoba.

Vamos a querernos un poco más

Dudo que la oposición no sepa o no quiera comprender la magnitud de un pandemia que arrasa a nivel mundial. No apoyo el repetitivo «lo estás haciendo mal»,porque es tiempo de actuar. Pero lo que no puedo aprobar es que se depuren culpas cargando con lo que venía de atrás. Cuando cargamos con más de 22.000 muertos, 31.000 sanitarios contagiados, ciudadanos confinados que ven impotentes peligrar su futuro, miles de test y mascarillas defectuosas, respiradores insuficientes; cuando 15 millones se van para las televisiones privadas, controlan las desafecciones al Gobierno, hablan de ayudas económicas como si fuesen a brotar igual que la primavera; cuando tengo que ver cómo el señor Sánchez, con cara de incredulidad y alzando los hombros, pregunta a sus contrarios si es que ellos nunca han cometido errores, ¿de verdad tenemos que soportar tanta arrogancia y falta de humildad? Ya lo decía Bertrand Russell: «El problema de la humanidad es que los estúpidos están seguros de todo y los inteligentes están llenos de dudas».Con lo que estamos viendo sabemos quiénes ocupan cada lugar, ¿verdad? Pues eso, vamos a querernos un poco más. Esther Cortiñas Dorado. San Román del Valle (O Vicedo. Lugo).

Reflexiones cuarentenales

Por favor, autoridades, decídanse de una vez. Las personas mayores, que algunos llaman viejos, ¿podremos salir en diciembre, o dentro de unos días, o nunca, a la calle? Lo pregunto porque yo soy uno de los que llaman de riesgo, como si su actuación no fuese el mayor riesgo dentro de esta pandemia. Pero, en nombre de miles de personas mayores les vuelvo a preguntar: ¿cuáles son sus intenciones? Y también lo pregunto porque yo ya estoy tan acojonado que solo hablo con mi mujer a través de la mampara del baño. Santiago Díaz-Pache. Oleiros.

El lapsus del general

Lo sucedido con el general de la Guardia Civil José Manuel Santiago me parece un intento de implicar a la admirable institución en oscuras maniobras. Un país controlado es un país gobernable... El trabajo de la Guardia Civil está perfectamente delimitado y lo hace con excelentes resultados. Por tanto, saquen sus manos de esa noble institución. Conviene alejar tics totalitarios y aislarlos como si de un virus se tratara. Por tanto, ¿fue un lapsus, como dijo el ministro Grande Marlaska, o no fue un lapsus, como dijo la ministra Celaá? Jose Ángel Passolas Soberón. Santander.

Técnicos de laboratorio y oposiciones

Tengo 28 años y soy opositora al Sergas en la categoría de Técnico de laboratorio de diagnóstico clínico y biomédico. Mi colectivo también está siendo uno de los grandes perjudicados de esta pandemia. En primer lugar nos vemos ignorados y, al mismo tiempo, conquistados por otros profesionales que hacen nuestro trabajo, como enfermeras o, según las últimas informaciones, los propios militares (que pretenden que salgan a las calles a hacer test).

En segundo lugar, los pocos compañeros que pueden ejercer su trabajo tienen poco material de protección debido a que en el laboratorio no hay tanto riesgo de contagio, según algunas autoridades.

En tercer lugar, tenemos las oposiciones en el aire. Una oposición convocada y publicada en el DOGA el 26 de diciembre del 2019, plazos de inscripción finalizados, apuntes carísimos y una mensualidad de academia de unos 110 euros. ¿No tenemos derecho a que nos informen qué va a pasar con nuestra oposición? Paula Ruibal. Santiago.