Sangue, suor e esperanza

La Voz de Galicia Xosé R. Bustelo

21/04/2020 05:00 h

En momentos coma este, onde predomina a inquedanza polo futuro, sempre vén á mente esta famosa frase de Winston Churchill.

Por suposto, a curto prazo, Aseica mostra a súa solidariedade con todos aqueles que están a padecer de primeira man os efectos do SARS-CoV-2 como pacientes e como achegados directos. Afortunadamente, a pesares das deficiencias que se están a facer evidentes nestes días, temos unha cobertura social e sanitaria robusta que nos permite ser optimistas sobre a súa cura. O reto, obviamente, é evitar que o sistema colapse, polo que hai que seguir perseverando na aplicación das regras de conduta e disciplina social que son necesarias para evitar a propagación deste virus.

Esta é sen dúbida unha situación de suor para todo o persoal sanitario do país que ten que facer fronte a esta inesperada emerxencia social. Aquí, gustaríame adicar una lembranza especial a todos os nosos membros oncólogos que, nestes días, están implicados en como tratar este problema nos seus servizos, como xestionar a perda de persoal por infeccións, como evitar a infección de tipos de pacientes con cancro que son especialmente susceptibles ao SARS-CoV-2 e como tratar aos que xa foron infectados. Este traballo tamén implica o deseño de novas políticas de vixilancia extrahospitalaria para os pacientes sometidos a revisión post-tratamento e como abordar loxísticamente a xestión hospitalaria dos novos ingresos. A todos eles, ánimo e, sobre todo, grazas por estar ao pé do canón!

Tamén me gustaría recoñecer o traballo dos que somos básicos e que, neste intre, estamos a facer de sufridores na casa. O feito de estarmos na casa non significa que non esteamos en acción. En Twitter podemos seguir as actividades de moitos de nós xestionando telematicamente os seus grupos de investigación, escribindo proxectos e artigos científicos e informando ao público dunha forma clara e precisa sobre os fundamentos desta enfermidade.

Tamén quero subliñar o encomiable esforzo de moitos científicos e centros de investigación para poñer a disposición do noso sistema sanitario o equipamento e os reactivos necesarios para realizar probas de diagnóstico de SARS-CoV-2 no caso de que sexan necesitadas axiña de urxencia. E tamén aos poucos científicos e técnicos que, nestes intres, continúan a traballar nos centros de investigación para garantir o funcionamento dos equipos e servizos máis esenciais.

Permitídeme, non obstante, rematar esta carta cambiando a famosa frase de Churchill (espero que me perdoe). Creo que non é un momento de bágoas, senón de esperanza. Sairemos disto, con máis ou menos dificultade, pero sairemos. E, o máis importante, esta crise estanos permitindo redescubrir cousas que se estaban esquecendo ou intentando desmantelar nestas últimas décadas. Por unha banda, está claro que sen un sistema público de saúde e benestar social esta crise tería sido moito peor, tanto en custo de vidas como de impacto social. Pola outra banda, finalmente está a verse, por desgraza de xeito práctico e de emerxencia, o importante que é ter un sector científico e tecnolóxico robusto para afrontar retos como o que estamos a experimentar. Por desgraza, como case sempre, o Goberno e a sociedade só se lembran de Santa Bárbara cando trona. Será o noso traballo, e por suposto o de Aseica, que os ecos dese trono sirvan para cambiar finalmente a dinámica negativa e de desinterese que sufriu o sistema de I+D+i do noso país nos últimos anos. Os científicos non somos un luxo: estamos eiquí para axudar e, sobre todo, para desenvolver novas formas de curar e diagnosticar aos pacientes das enfermidades habituais, das novas e das que aínda están por vir.