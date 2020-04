Cartas al director: «¿Qué hay que hacer para que el Gobierno pida perdón?»

0

La Voz de Galicia

17/04/2020 15:06 h

Gobernantes ante la pandemia

«Lo peor ya ha pasado», «hemos superado el pico», «estamos en la zona plana»..., pero seguimos batiendo récords de infectados y fallecidos, a la cabeza de Europa. ¿Qué hay que hacer para que nuestro Gobierno pida perdón por su demora en atajar el problema, reconozca su errores, su falta de previsión e improvisaciones, así como el descontrol y su propia división interna entre los dos partidos que lo forman? ¿Por qué quieren coartar la libre expresión y con ello la libertad de información, algo que cuando eran oposición censuraban?

Investigadores españoles nada sospechosos confirman que si el confinamiento se hubiera hecho siete días antes, se hubieran evitado seis de cada diez casos de contagio; imaginemos si se hubiera hecho cuando ya avisó la OMS. Pese a todo siguen sacando pecho, nadie sabe por qué ni de qué presumen, y amenazando a quienes les critican. En el momento de enviar estas líneas, las comunidades autónomas admiten 9.000 muertos más que los que anuncia el Gobierno. Su dimisión será poco cuando todo esto acabe. Ángel Santamaría Castro. Bilbao.

El final y el comienzo

Escuchamos a todas horas en las televisiones estas dos palabras que, aunque antónimas, están condenadas a vivir en una perfecta simbiosis. «Es el comienzo de la victoria sobre el virus» o «estamos en el final de una era».

Tan sólo asistiremos a un final, que llegará cuando nuestro magnífico personal sanitario y los investigadores científicos, gracias a su esfuerzo, profesionalidad y conocimiento, logren erradicar el COVID 19. Y a éste no le seguirá un comienzo. Es la simple opinión de alguien que escucha las peroratas de quienes nos gobiernan (peor que mejor, por desgracia) y las diatribas de quienes buscan su puesto. Lejos de consensuar medidas dirigidas, únicamente, a luchar contra el virus y a recuperar la estabilidad económica, se envuelven de discursos pensados para descalificar y así mantenerse o llegar a sentarse en la poltrona.

Además, los únicos capaces de lograr un verdadero comienzo seguimos empeñados en ratificar el enfrentamiento a través de las redes sociales, en busca de la victoria ideológica, tal y como nos inculcan los beneficiarios del combate, sin caer en la cuenta de que los de antes nos dejaron un sistema sanitario muy mermado; los de ahora, además de no cambiarlo, gestionaron la crisis con ineptitud, y los que ni han estado ni están no aportan. Debo rectificar, sí habrá un comienzo: el que debemos afrontar sin los que ya no podrán verlo. Fernando Hernández González. Monforte de Lemos.

Aprobado general

No somos resilientes. Pero este confinamiento está enseñándonos forzosamente a serlos. Estamos aprendiendo, nosotros y nuestros hijos, más que en todo un año comprendido en un currículo escolar. Estamos a aprendiendo a ser fuertes, a resistir, a llevar la frustración, y, además, a ser creativos, a ser pacientes, a valorar lo que teníamos antes y pensábamos que nos correspondía por derecho. De pronto, aparecen ante nuestros ojos personas que ni nos habíamos parado a pensar lo importante que era su labor en nuestro día a día: cajeros, reponedores, limpiadores…y un largo etcétera que están trabajando para que los demás estemos bien. Apreciamos la labor unos de otros, los padres, los profesores…

Nos damos cuenta además de que nos necesitamos todos, unos a otros, para que la sociedad funcione, que no se puede quedar nadie atrás, que todos somos importantes. Y crece en nosotros una solidaridad que yo, no os voy a mentir, la daba por perdida, salvo honrosas excepciones, en la sociedad actual. En medio de este de caos y enfermedad, se abre una esperanza. Aprovechemos este tiempo.

Resilientes, solidarios, creativos, reflexivos… Estamos trabajando un montón de cosas que en los currículos no se trabaja, y en las que creo que merecemos, todos nosotros, el aprobado general. El próximo año seguiremos metiendo contenidos en nuestras cabezas y, con un poco de suerte, espero que con otra visión de lo que realmente es la educación. Maria Cristina Perez Asenjo. Vigo

Gracias, abuelo

La tuya, abuelo, fue una generación sacrificada y maldita, porque monarquías, repúblicas y dictaduras no impidieron que la miseria alfombrara vuestra juventud. Te criaste en un hogar sin padre cuando más falta hacían sus brazos y su jornal. Tuvo que marchar a una mili de tres años, a los que siguieron otros tres de una guerra en la que, tras regar con sus heridas Brunete y el Ebro, tuvo la suerte de regresar vivo. Sin embargo, jamás le oímos hablar de su guerra porque estaba decidido a educarnos en el amor y no cabía el odio en su corazón.

Nuevamente faltaban el pan en casa y, con su talego al hombro, acometió otros cinco años durísimos de emigración, trabajando en las noches argentinas. Había que sobrevivir, y aún de niño ayudar en un hogar donde la abuela, otra heroína, sacaba adelante el campo la casa y los hijos, remendando y haciendo milagros en la cocina. Por eso no pudiste tener más estudios en años de trabajo duro con la tierra, levantando con tus brazos esa segunda residencia que hoy nos enorgullece. Aquella España miserable y abandonada por los ganadores de otra tragedia mundial la habíais convertido solitos, con vuestras manos, en una de las naciones más prósperas donde vivíamos en paz.

Y cuando llegaba la hora de saborear las mieles de nietos y biznietos, cuando se acercaba el merecido descanso, el ritmo frenético de la vida os llevó a una residencia, donde nuevamente fuisteis al sacrificio con esa amable media sonrisa y reconociendo que «é asi a vida e ten que ser».

Pero cuando llegó esta nueva maldición en forma de pandemia incontrolada, ahí estabais otra vez, como los viejos soldados de las trincheras, poniendo el parapeto de vuestros pechos para convertiros en las mayores víctimas, y morir sin el abrazo y el cariño de los que tanto os debemos.

Te imagino, abuelo, en tu última mirada a los dulces ojos de la enfermera que te acompañaba tras la mascarilla, y escuchando sonriente las últimas palabras de otro gran sacrificado, «Bienaventurados los que sufren» y «Hoy estarás conmigo en el paraíso». ¡Bendito seas, abuelo! y perdóname que nunca te agradeciera el habernos facilitado vivir en un entorno de paz y armonía. Hoy solo quiero daros las gracias a ti y a todos los de tu generación porque sois los verdaderos héroes y no hay palabras que paguen vuestro sacrificio. José Fernando Navas Ramírez-Cruzado.