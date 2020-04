Cartas al director: «No somos héroes ni queremos serlo», dice una médica

0

La Voz de Galicia

16/04/2020 15:44 h

Médicos en Galicia

Justo hace un mes, cuando comenzó el confinamiento y la gente salió a aplaudir a sus ventanas, yo grabé ese momento desde mi ventana y escribí lo que viene a continuación.

«Este vídeo es de ayer desde mi casa. Voy a reconocer, que un poco me ha emocionado. Pero voy a decir unas cuantas cosas que, si no digo, reviento:

- Los médicos, después de 6 años de carrera y una oposición MIR para poder acceder a hacer una especialidad de 4-5 años, tenemos un sueldo base de 1.100 euros, que llega a los 2.000 netos por complementos.

- Que además de trabajar todos los días nuestras 8 horas diarias, hacemos un mínimo de 4-6 guardias al mes (incluso 10 o más) de 24 horas ininterrumpidas.

- Que salimos de guardia (3 turnos de trabajo), tenemos ese día de descanso, y al siguiente volvemos al trabajo (no como en otros sectores y compañeros sanitarios, que tienen más tiempo de descanso por igual o menos horas de trabajo).

- Que en nuestra vida laboral nos pasamos un total de 5 años de nuestra vida de guardia, las cuales no cotizamos (al contrario que bomberos y policías, por ejemplo) pero por las que pagamos impuestos.

- Que terminé mi especialidad hace 2 años, y desde entonces mi contrato de mayor duración fue de 3 meses (el resto, de 15 días, 1 o 2 meses). Y que esta situación ilegal la voy a tener permanentemente durante muchos años.

- Que ese buen sueldo que creeis que tenemos sale de hacer un mínimo de 90 horas extras al mes, a 15 euros netos la hora, sin plus por nocturnidad o festividad como sí tienen otros sanitarios y no sanitarios.

- Que si queremos seguir formándonos, lo hacemos fuera de nuestra jornada laboral. Y pagándola muchas veces de nuestro bolsillo.

- Que para los políticos, directivos y gerentes de los hospitales somos un simple número.

- Que cada vez aguantamos más exigencia, falta de educación y respeto por parte de los que ahora nos agradecen o nos aplauden.

- Que no somos héroes, ni queremos serlo. Somos personas, de carne y hueso, que muchísimas veces en nuestro trabajo sentimos miedo, ansiedad, agotamiento y un deterioro continuo de nuestra salud y vida personal.

- Que esa valiosa sanidad pública de la que tan orgullosos estamos es en gran parte porque los médicos, a pesar de que nos han ido recortando derechos y dinero, jamás hemos salido todos a la calle reclamando nuestras condiciones, nuestros derechos, nuestra dignidad, y respeto.

Y podría seguir. Pero ojalá que después de todo esto por fin salgamos a las calles como colectivo, por todo lo que vivimos y no decimos desde hace muchos años. Y ojalá entonces también nos aplaudáis y estéis a nuestro lado». María Lage (médico de Anestesia y Reanimación).

Viaje en autobús y altruismo

Son un traballador do Hospital de Monforte. Desprázome dende Lugo desde fai anos usando o autobús. Ó ser clientes habituais, dispoñemos de billetes bonificados válidos por 30 días dende a súa emisión, polo que facemos unha previsión dos que necesitamos según os nosos turnos.

Debido o COVID-19 tivemos que axustalos (baixas laborais, optimización de cargas…), polo que ditos viaxes vironse alterados, e o meu billete pasouse de fecha dous días.

O día 6 de abril á noite, o conductor (vaia o meu recoñecemento para todos eles), de un modo intransixente e inflexible non me aceptou o billete, quedando en terra pese ás miñas explicacións. «Sigo instrucións da xerencia, se non tíranme das orellas», me referiu.

Son momentos excepcionais e a actuación da cidadanía é maioritariamente exemplar. Actitudes coma esta fanme pensar que quen ten unha caixa de caudales na frente so ve euros por todas partes, aconteza o que aconteza. Pedro Teijeiro Pena. Lugo.

Una calle para los sanitarios

Quiero felicitar y agradecer a todos cuantos estáis trabajando en los hospitales por el cariño y la entrega hacia el pueblo. Quisiera desde aquí que llegara el eco de esta petición muy simple a las autoridades: qué menos que un merecido homenaje a todas esas personas que nos están ayudando dándole el nombre de Rúa Sanitarios a alguna calle de nuestra ciudad. ¡Se lo merecen! Gracias por vuestra profesionalidad. José Sánchez Sánchez. Vigo.