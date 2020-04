0

La Voz de Galicia Javier Armesto

16/04/2020 05:00 h

«China ha ganado la Tercera Guerra Mundial sin efectuar un solo disparo». La afirmación hay que cogerla con pinzas, sobre todo viniendo de un fino analista político como Evo Morales, ex presidente de Bolivia reconvertido en tertuliano radiofónico en su improvisado exilio argentino. Pero algo ha ocurrido. Tengo en mente una fotografía de junio del año pasado de la reunión entre Donald Trump y Xi Jinping durante la cumbre del G20 en Osaka. La guerra comercial entre Washington y Pekín estaba en plena fase de hostilidades, tras la inclusión del gigante tecnológico Huawei en la Entity List (la lista negra de compañías vetadas a las empresas estadounidenses para hacer negocios con ellas). Antes de sentarse a la mesa, ambos mandatarios se dan la mano y en un momento dado Trump se inclina hacia el presidente chino y lo mira fijamente —una mirada inquisitorial, casi como si lo estuviera reprendiendo—, mientras su interlocutor baja la cabeza. Ya se sabe que una de las claves de la filosofía oriental es no traslucir las emociones, pero volvieron a circular los memes que comparan a Jinping con el osito Winnie The Pooh.

Casi un año después, China ha pasado página a la crisis del coronavirus con una tasa de víctimas mínima (57 casos y 2 muertos por millón de habitantes, frente a 3.700 y 390, respectivamente, en España) y vuelve a poner su economía a pleno rendimiento, mientras EE.UU. y Europa experimentan el mayor crack en décadas. Las consecuencias del cerrojazo decretado por los gobiernos occidentales son un desplome del PIB que roza los dos dígitos y millones de empleos perdidos.

Mi amigo Patxi sigue enviándome munición estadística: cada año mueren en España más de 50.000 personas por enfermedades derivadas del tabaquismo, y al Gobierno no se le ocurre confinar en sus casas a los fumadores. Es más, los estancos han sido uno de los negocios «esenciales» que han podido permanecer abiertos durante el estado de alarma.

En el fragor de estos días ha pasado desapercibida la noticia de que Huawei ha perdido el tercer puesto como mayor fabricante mundial de smartphones. La beneficiada ha sido Xiaomi, y detrás vienen Oppo, Vivo, Realme, todas firmas del gigante asiático... China no ha necesitado disparar una sola arma porque el tiro nos lo hemos pegado nosotros.