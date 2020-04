Tienes que ver «Unorthodox»

0

La Voz de Galicia Sandra Faginas

14/04/2020 05:00 h

Es tan delicada y tan tremendamente dura a la vez que la historia de Esty se te agarra a las tripas. Te encoge y no puedes perder de vista la cara de esa maravillosa actriz de cuerpo diminuto que se ha puesto en la piel de Deborah Feldman, la mujer que sufrió en realidad la tortura de vivir dentro de la comunidad judía hasídica de Satmar, en Brooklyn. No deja de ser paradójico que en este confinamiento nos haya atrapado el relato de una joven que nace en un mundo asfixiante, que está condenada a casarse y a procrear, que no goza de ningún tipo de libertad personal y que sin embargo es impulsada desde su yo interior a rebelarse contra su destino. Unorthodox, la serie que nadie quiere perderse en Netflix, es un sobrecogedor canto de esperanza de un pajarito minúsculo que está ahogado en medio del bullicio. Es un doloroso grito dentro de un silencio devastador, que nos abre los ojos a unas vidas que tenemos al lado, pegadas a nuestra puerta, pero que desconocemos. Es imposible no llorar con Esty, cuando le rapan el pelo al cero, cuando bautiza su nuevo yo en las aguas de Berlín, cuando se pone su primer pantalón, cuando disfruta de las auténticas caricias por primera vez, cuando respira la vida tal y como debe ser. Sin muros, sin heridas de muerte, sin control. Unorthodox es una delicia que te deja mal cuerpo. Pero una delicia que no se deben perder.