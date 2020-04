El fin del sueño americano

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Laureano López

08/04/2020 05:00 h

Que alguien le ponga una mascarilla a este señor eternamente crispado. O un bozal, quizá sería más eficiente y profiláctico un bozal. Da la sensación de que algunos de los que le rodean lo harían encantados. Basta verlos. He aquí a este Bolsonaro del norte, a este López Obrador más allá del muro, a este Johnson allende los mares, expulsando sus invisibles gotas de saliva por las cuatro esquinas de la Casa Blanca. Este hombre, que habló al país de una gripe pasajera, nada de lo que preocuparse, lo importante son las fábricas, no quienes trabajan en ellas, está haciendo, en efecto, America great again, pero de qué manera: líderes en contagios, 400.000, y cerca de la cabeza en muertos, casi 11.000. Solo, y por poco tiempo, le superan España e Italia. Quién se lo iba a decir a él: el virus Donald Trump, derrotado por un virus más letal. Su llegada al poder fue el principio del fin del sueño americano. El COVID-19 está acabando de manera abrupta su trabajo.