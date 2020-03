Improvisación y demagogia

0

La Voz de Galicia Gonzalo Bareño

31/03/2020 05:00 h

Las últimas decisiones de Pedro Sánchez, y especialmente las formas con las que las toma, muestran que empieza a entregarse al populismo de Unidas Podemos una vez que se ha visto superado por las dimensiones mortíferas de esta pandemia y sus terribles consecuencias económicas. El Ejecutivo cometió graves errores por su empeño en actuar en solitario centralizando las compras de material sanitario sin consultar con los responsables autonómicos, que tienen mayor experiencia en la gestión debido a que las competencias llevan muchos años transferidas. Algo que ha tenido que ser corregido. Pero mucho más grave es convertir a los empresarios y empleadores —los ricos, en el lenguaje pedestre de algunos— en sospechosos habituales, casi presuntos delincuentes, estigmatizándolos y marginándolos de la toma de decisiones con consecuencias históricas para la economía y el empleo. Algo que ha dado lugar, lógicamente a la improvisación en la adopción de las medidas.

Primero fue la supuesta prohibición por decreto de despidos, que no era tal, sino un encarecimiento de los mismos, innecesariamente acompañado de la advertencia de que no se permitirá «utilizar el COVID-19 para despedir», como si los empresarios fueran sanguijuelas ávidas de poner a sus trabajadores en la calle. Después, la imposición de permisos remunerados, cargando el coste total sobre las empresas sin arbitrar siquiera ayudas a las pymes afectadas. Y, finalmente, la paralización total de la actividad productiva, negada hasta el último minuto, pero tomada por Sánchez con nocturnidad, de espaldas a los empresarios. El Gobierno no quiso asesorarse sobre el procedimiento adecuado y los plazos precisos para hacer efectiva esa necesaria paralización de la producción. La consecuencia fue una chapuza de decreto que generó otra batalla en el Gobierno y llevó al esperpento de que las medidas se publicaran en el BOE a las 23.30 del domingo, sin que millones de españoles supieran a la hora de acostarse si tendrían que ir a trabajar al día siguiente. Algo que obligó a improvisar a última hora una moratoria ineludible.

En lugar de informar previamente y dar unos días a las empresas afectadas para que pudieran organizar un cierre seguro y ordenado, algo que se hizo hasta en la siempre caótica Italia, el Gobierno echó mano de la demagogia, poniendo a los empleadores en la diana al decir que no aceptaría «presiones». La tesis de Pablo Iglesias de atacar a los empresarios; de que el virus distingue entre clases sociales, y su amenaza de nacionalizar empresas para ponerlas al servicio del interés general —como si crear empleo no fuera de interés general—, demuestra que aprovecha este drama para criminalizar a los empleadores e imponer su visión totalitaria del Estado. Lo que ni Iglesias ni Sánchez entienden es que el empleo no se crea por decreto. Demonizar y asfixiar fiscalmente a grandes, medianas y pequeñas empresas es comprar boletos para que la industria no hiberne, sino que eche el cierre, y para que cuando esta pandemia acabe el paro aumente y la recuperación se ralentice.