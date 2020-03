¿Es conveniente alargar hasta el mes de julio el curso escolar?

Desde el gremio docente se deja claro que los profesores van a estar siempre a disposición de las necesidades de los alumnos y de las autoridades educativas mientras dure el confinamiento impuesto por la crisis sanitaria, pero las asociaciones de padres advierten que la educación por medios digitales no está actualmente al alcance de toda la población en Galicia.

Con toda esta situación de incertidumbre no creo que podamos responder con argumentos válidos a la cuestión planteada, pues no olvidemos que no sabemos cuál va a ser la evolución exacta de lo que hoy se está afrontando con valentía, la pandemia. Debemos dejar en manos de las autoridades sanitarias que valoren cuál será el momento adecuado para la recuperación de la convivencia en las aulas.

Unha oportunidade ás portas

Son tempos de incerteza nos que Confapa Galicia, tras solidarizármonos primeiro que nada coas familias afectadas pola COVID-19, ben por padecela, ben por viviren perdas persoais, pola angustia laboral ou a preocupación cos que manteñen os servizos vitais, afrontamos o debate de o que facer cun curso escolar mutilado pola corentena mentres se ten facendo labores docentes á práctica totalidade dos pais das familias galegas, nun momento en que a educación ten de estar supeditada á cuestión sanitaria e ao impacto na psique dos nosos fillos.

Albíscanse xa as primeiras ideas sobre como se vai chegar a xuño sen termos sequera seguranza do que pode pasar a semana próxima, ora si que podemos contar o que sabemos de certo: sabemos que os centros están aplicando as directrices da Consellería de Educación cunha variabilidade enorme; que alumnos e familias de moitos centros están traballando dez horas diarias mentres outros non envían ningún tipo de actividade en días; temos docentes que están avaliando os contidos e as materias que se están impartindo aínda que a instrución da Consellería indica claramente que os contidos serán xenéricos, de reforzo, non avaliables. Estanse empregando métodos e canles de todas as cores, non homologados oficialmente, ás veces ferramentas obsoletas e perigosas, outras lindando a legalidade como o emprego de contas de correo electrónico ou redes sociais en menores de 16 anos. A transmisión é unidireccional, sen a bidireccional necesaria nun proceso educativo. E non coñecemos, porque é imposible, o que acontece con aqueles alumnos e familias que ou ben non teñen medios dixitais propios ou residen en áreas con infraestruturas deficitarias que fan imposible o emprego destas ferramentas. Nin o que padecen o alumnado de necesidades educativas especiais.

Demostrouse que este experimento de teleformación, que evidentemente colleu á profesión a contraxeito, desprevida, pode ter valor como intento de manter a dinámica de traballo no alumnado; pero está moi lonxe de acadar os obxectivos mínimos: a transmisión de coñecemento efectiva entre profesor e alumno. O punto crítico é que non toda a comunidade educativa pode acceder a estes recursos. Polo tanto, calquera solución que se lle queira dar a este curso debe asumir a realidade de que parte deste ano académico está seriamente afectado e que toca recompoñer a desfeita.

As miras debémolas pór non tanto en cómo imos rematar este curso, senón en qué temos de facer cun futuro que nos presenta hipóteses tan fundamentais como a prolongación durante meses desta corentena ou a necesidade de novos períodos de confinamento por novas ondas deste virus. O obxectivo debe de ser acadar un consenso coa comunidade educativa, familias incluídas, para unha auténtica revolución nas ferramentas, contidos e metodoloxía que faga nun futuro a transición entre as clases presenciais e non presenciais completamente transparente e non dependente de solucións máxicas nin argalladas baratas. Existen as ferramentas e os recursos. Non hai desculpa.