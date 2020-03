0

La Voz de Galicia Eduardo Riestra

24/03/2020 05:00 h

Cuando yo tenía seis o siete años, allá por los primeros sesenta, estaba hechizado con una canción del Dúo Dinámico titulada Baby Twist, que no había vuelto a escuchar hasta ahora mismo, que la he encontrado por el ciberespacio. Entonces los Beatles sacaban Twist and shout, que era lo que ponían mis hermanas mayores. Pero yo sólo tenía oídos para Manolo y Ramón. Los yeyés ingleses no hacían sombra a mis héroes. Si acaso la yenka, pero poco más. El Dúo Dinámico tuvo dos vidas. Una, la primera, fue aquella que cuento, la de Marisol rumbo a Río. Entonces fueron dioses del Olimpo. Pero llegó un momento en que se retiraron y dejaron paso a los cantantes del final del franquismo, los argentinos, Lluis Lach, en fin... Pero, en los años ochenta, volvieron; teñidos y maquillados, como Dirk Bogarde en Muerte en Venecia, pero volvieron. En aquellos días contaba Manuel de la Calva que sus hijos no tenían ni idea de que sus padres habían sido famosos y que estaban asombrados ante el revuelo del regreso a la fama. Ahora, cuando se cumple medio siglo de la separación de los Beatles y cuarenta de la muerte de John Lennon, tantos años después -desconocemos exactamente la fecha- de que Paul McCartney haya sido suplantado por esa viejecita, mis héroes siguen más vivos que nunca. El himno de la epopeya que estamos protagonizando nació, cuenta de la Calva, de la frase emblemática de Camilo José Cela que acabó convirtiéndose en su lema: «El que resiste gana». Y yo, si me lo ordenan Manolo y Ramón, resistiré.