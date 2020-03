Agravios y debilidades autonómicas

0

La Voz de Galicia Fernando Ónega

24/03/2020 05:00 h

La lista de agravios de las comunidades autónomas da para llenar la crónica de varios días. Las reuniones telemáticas con el presidente del Gobierno terminan cada vez peor: en un clamor por la falta de ayuda. Y tenemos quejas de todos los tipos. Por proximidad, las del presidente Alberto Núñez Feijoo, que, después de pedir un Gobierno que gobierne, denuncia que en la vigencia del estado de alarma «apenas nos ha llegado material». Por insolencia, la campaña europea del catalán Quim Torra, cuyo último mensaje es que la Generalitat tiene ahora «menos competencias para ayudar». Por estallido próximo a la rebeldía, el presidente de Murcia, que decreta el cierre total de actividad y el Gobierno lo desautoriza. En parecida línea apuntaron los presidentes de Andalucía o Castilla y León e Ignacio Aguado, vicepresidente de la Comunidad de Madrid, muy templado, avisa del riesgo de colapso.

Con estos asomos de protesta el frente bélico contra el virus se complica. Si teníamos poco con la expansión de los contagios, las cifras de fallecimientos y los avisos de que viene lo que Sánchez llama ahora «la ola más dañina», se abre la guerra regional. No tendrá efectos de rebelión, porque la autoridad del Gobierno en régimen de alarma se mantiene, pero los efectos son tremendamente negativos y desalentadores: se cae la ilusión de trabajar desde la unidad. Empieza a notarse la imperfección del Estado de las autonomías y, singularmente, su incapacidad para hacer frente a una crisis como la actual, sin medios, poca capacidad financiera y sin posibilidades de una rápida acción de compra en el exterior.

No trato de culpar a nadie. Ni siquiera al Gobierno central, aunque no supo contener la oleada de agravios ni tiene credibilidad para tranquilizar con promesas concretas de plazos para el surtido de material. Su falta de experiencia para la gestión le pilló desprevenido y quizá ocurra también que los gobernantes regionales están acuciados por la realidad más próxima: no se siente igual el drama de un fallecimiento en Monforte o en Camariñas desde Santiago que desde Madrid.

Lo que sí es preciso es un esfuerzo para funcionar con unidad o, al menos, con identidad de criterios. Hay que recuperar la confianza. Sánchez tiene que tener la humildad de repartir juego. Debe haber una corriente de información fiable entre Madrid y las capitales autonómicas con explicación creíble del reparto de material. Es urgente desterrar la imagen de unas regiones gobernadas por el PP maltratadas por el Ministerio de Sanidad. Solo faltaría que de esta crisis surgieran otras dos Españas: la del PSOE, sumisa por disciplina, y la del PP, agitada por asesores que azuzan a sus jefes en busca de rentabilidad.