La Voz de Galicia Enrique Clemente

23/03/2020 05:00 h

Nadie previó esta hecatombe. Era inimaginable, salvo para los guionistas más frikis de Hollywood. Ningún país estaba preparado para afrontar una pandemia de estas características. Unos más que otros. Solo Corea del Sur, por sus características especiales, ha logrado frenar el coronavirus rápidamente. Trump dijo que era un engaño antes de comenzar a tomar medidas, muy laxas todavía. Cada estado va a su bola. Boris Johnson apostó al principio por dejar que se expandiera el virus, asumiendo que habría cientos de miles de muertos, para lograr la «inmunidad de grupo». Ha tenido que recular ante la presión social por el alarmante aumento de casos, imitando lo que han hecho otros países, pero a cámara lenta. Macron, teniendo presentes los ejemplos italiano y español, permitió que se celebraran las elecciones locales antes de asegurar que Francia estaba en guerra. Merkel aún no ha anunciado el confinamiento de la población, a diferencia de Baviera. Sí, no se pongan nerviosos, Pedro Sánchez también llegó tarde y ha cometido errores. China e Italia eran un claro aviso a navegantes para España, al igual que nuestro país lo es para Francia, Alemania, el Reino Unido y Estados Unidos, que también han tardado en tomar medidas drásticas, e incluso no las han decretado aún. Los gobiernos intentaron salvar la economía del hundimiento. Visto en retrospectiva es fácil acertar, pero hay que tener en cuenta que incluso reputados científicos quitaron importancia al coronavirus. Ahora todos somos expertos a posteriori. De esto cabe extraer múltiples lecciones, pero una que no deberíamos olvidar: invertir en sanidad e investigación es fundamental y el único escudo contra este tipo de pandemias. Y eso se financia con impuestos.